Таран показала 19-річну дочку від Доманського: де вона живе (фото)

Українська телеведуча та спеціальна кореспондентка Лідія Таран показала рідкісні фото своєї доньки від шоумена Андрія Доманського.

5 жовтня дівчина відсвяткувала 19-й день народження. А зіркова мама поділилася в Instagram низкою архівних та свіжих кадрів з Василиною.

Лідія Таран показала дочку

Таран побажала іменинниці, щоб та завжди почувалася вільно, а її бажання здійснювалися.

"Люба моя Василинко! Хай вільний вітер завжди буде у твоєму волоссі, в думках — свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І хай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я також триматимусь десь неподалік, люблю!" — написала зіркова мама.

На фото можна було побачити як маленьку Василину, так і вже дорослу.

Лідія Таран з дочкою Фото: Instagram

Лідія Таран з дочкою Фото: Instagram

Лідія Таран з дочкою Фото: Instagram

Цікаво, що іменинниця здобуває у Франції освіту у сфері політичних наук та має дуже активне й насичене життя.

Видео дня

""Ти, мам, звісно, можеш приїхати і привітати, але у мене до вечора пари, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш", — коротко про пріоритети студентки політичних наук, якій виповнюється цілих 19", — пожартувала Лідія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український телеведучий Андрій Доманський, який свого часу був одним із найвпізнаваніших облич телебачення, після 2022 року майже повністю зник з публічного простору.

Лідія Таран поділилася враженнями від відвідування Єлисейського палацу в Парижі.

Ведуча потрапила у ДТП. Після зіткнення їй довелося викочуватися з автомобіля, що загорівся.