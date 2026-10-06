Таран показала 19-річну дочку від Доманського: де вона живе (фото)
Українська телеведуча та спеціальна кореспондентка Лідія Таран показала рідкісні фото своєї доньки від шоумена Андрія Доманського.
5 жовтня дівчина відсвяткувала 19-й день народження. А зіркова мама поділилася в Instagram низкою архівних та свіжих кадрів з Василиною.
Лідія Таран показала дочку
Таран побажала іменинниці, щоб та завжди почувалася вільно, а її бажання здійснювалися.
"Люба моя Василинко! Хай вільний вітер завжди буде у твоєму волоссі, в думках — свобода, а твоє бажання змінювати світ на краще завжди знаходить шлях. І хай вірні друзі завжди будуть поруч! Ну і я також триматимусь десь неподалік, люблю!" — написала зіркова мама.
На фото можна було побачити як маленьку Василину, так і вже дорослу.
Цікаво, що іменинниця здобуває у Франції освіту у сфері політичних наук та має дуже активне й насичене життя.
""Ти, мам, звісно, можеш приїхати і привітати, але у мене до вечора пари, а потім будуть друзі. І ще ми представляємо нашу українську асоціацію в універі, ну тобто ти розумієш", — коротко про пріоритети студентки політичних наук, якій виповнюється цілих 19", — пожартувала Лідія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український телеведучий Андрій Доманський, який свого часу був одним із найвпізнаваніших облич телебачення, після 2022 року майже повністю зник з публічного простору.
- Лідія Таран поділилася враженнями від відвідування Єлисейського палацу в Парижі.
Ведуча потрапила у ДТП. Після зіткнення їй довелося викочуватися з автомобіля, що загорівся.