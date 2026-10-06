Семья Усиков роскошно отпраздновала юбилей отца в Испании (фото)

Жена украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — поделилась с подписчиками в сети фотографиями роскошного празднования дня рождения своего отца. Её папе исполнилось 65 лет.

Екатерина Усик опубликовала праздничные фото на своей странице в Instagram (usyk_kate1505). Звездная семья устроила пышное торжество в Испании.

Семья Усиков с размахом отпраздновала день рождения

С начала полномасштабного вторжения родители Екатерины Усик уехали в Испанию. Там они живут вместе с сыновьями звездной пары — Михаилом и Кириллом.

27 сентября тесть Александра Усика отмечал юбилей — 65 лет. Екатерина поделилась снимками пышного торжества. Семья решила устроить грандиозный банкет в Испании. Декораторы роскошно украсили место проведения.

На вечеринке были громкая музыка, веселые танцы и огромный праздничный торт.

Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram Юбилей отца Екатерины Усик Фото: Instagram

Как известно, мама Екатерины родом из Кривого Рога и по образованию учительница, а папа — уроженец Симферополя, всю жизнь он работал таксистом. Жена боксёра часто рассказывала, что её отец из простой, но любящей семьи.

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Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина с размахом отпраздновали 17-ю годовщину свадьбы. По этому случаю звезды выбрали стильные наряды от известных модных брендов.

Также Екатерина Усик показала последствия российского удара по Киеву и области. В результате удара пострадал их семейный дом.

Кроме того, Усики устроили роскошное торжество в Испании в честь годовщины свадьбы. Этот день пара решила провести вместе с самыми близкими людьми — детьми, друзьями и родными.