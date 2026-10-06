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Семья Усиков роскошно отпраздновала юбилей отца в Испании (фото)

Семья Усиков
Екатерина и Александр Усики | Фото: Instagram

Жена украинского боксёра Александра Усика — Екатерина — поделилась с подписчиками в сети фотографиями роскошного празднования дня рождения своего отца. Её папе исполнилось 65 лет.

Екатерина Усик опубликовала праздничные фото на своей странице в Instagram (usyk_kate1505). Звездная семья устроила пышное торжество в Испании.

Семья Усиков с размахом отпраздновала день рождения

С начала полномасштабного вторжения родители Екатерины Усик уехали в Испанию. Там они живут вместе с сыновьями звездной пары — Михаилом и Кириллом.

27 сентября тесть Александра Усика отмечал юбилей — 65 лет. Екатерина поделилась снимками пышного торжества. Семья решила устроить грандиозный банкет в Испании. Декораторы роскошно украсили место проведения.

На вечеринке были громкая музыка, веселые танцы и огромный праздничный торт.

Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Фото: Instagram
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик
Юбилей отца Екатерины Усик

Как известно, мама Екатерины родом из Кривого Рога и по образованию учительница, а папа — уроженец Симферополя, всю жизнь он работал таксистом. Жена боксёра часто рассказывала, что её отец из простой, но любящей семьи.

Видео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Усики устроили роскошное торжество в Испании в честь годовщины свадьбы. Этот день пара решила провести вместе с самыми близкими людьми — детьми, друзьями и родными.