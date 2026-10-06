Родина Усиків розкішно відсвяткувала ювілей батька в Іспанії (фото)

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.

Святкові фото Катерина Усик оприлюднила на сторінці в Instagram (usyk_kate1505). Зіркова родина влаштувала пишне гуляння в Іспанії.

Сім’я Усиків з розмахом відгуляла день народження

З початку повномасштабного вторгнення батьки Катерини Усик виїхали в Іспанію. Там вони живуть разом із синами зіркового подружжя – Михайлом та Кирилом.

27 вересня тесть Олександра Усика святкував ювілей – 65 років. Катерина поділилась кадрами пишного гуляння. Родина вирішила влаштувати грандіозний бенкет в Іспанії. Декоратори розкішно прикрасили місце проведення.

На вечірці були гучна музика, веселі танці та величезний святковий торт.

Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram Ювілей батька Катерини Усик Фото: Instagram

Як відомо, мама Катерини родом із Кривого Рогу і за освітою вчителька, а тато – уродженець Сімферополя, все життя він працював таксистом. Дружина боксера часто розповідала, що її батько з простої, але люблячої сім’ї.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.

Також Катерина Усик показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.

Крім того, Усики влаштували розкішне гуляння в Іспанії на честь річниці весілля. Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.