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Родина Усиків розкішно відсвяткувала ювілей батька в Іспанії (фото)

Родина Усиків
Катерина та Олександр Усики | Фото: Instagram

Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.

Святкові фото Катерина Усик оприлюднила на сторінці в Instagram (usyk_kate1505). Зіркова родина влаштувала пишне гуляння в Іспанії.

Сім’я Усиків з розмахом відгуляла день народження

З початку повномасштабного вторгнення батьки Катерини Усик виїхали в Іспанію. Там вони живуть разом із синами зіркового подружжя – Михайлом та Кирилом.

27 вересня тесть Олександра Усика святкував ювілей – 65 років. Катерина поділилась кадрами пишного гуляння. Родина вирішила влаштувати грандіозний бенкет в Іспанії. Декоратори розкішно прикрасили місце проведення.

На вечірці були гучна музика, веселі танці та величезний святковий торт.

Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Ювілей батька Катерини Усик
Фото: Instagram
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії
Вечірка Усиків в Іспанії

Як відомо, мама Катерини родом із Кривого Рогу і за освітою вчителька, а тато – уродженець Сімферополя, все життя він працював таксистом. Дружина боксера часто розповідала, що її батько з простої, але люблячої сім’ї.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Усики влаштували розкішне гуляння в Іспанії на честь річниці весілля. Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.