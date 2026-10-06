Родина Усиків розкішно відсвяткувала ювілей батька в Іспанії (фото)
Дружина українського боксера Олександра Усика – Катерина – поділилась з підписниками у мережі кадрами розкішного святкування дня народження батька. Її татові виповнилось 65 років.
Святкові фото Катерина Усик оприлюднила на сторінці в Instagram (usyk_kate1505). Зіркова родина влаштувала пишне гуляння в Іспанії.
Сім’я Усиків з розмахом відгуляла день народження
З початку повномасштабного вторгнення батьки Катерини Усик виїхали в Іспанію. Там вони живуть разом із синами зіркового подружжя – Михайлом та Кирилом.
27 вересня тесть Олександра Усика святкував ювілей – 65 років. Катерина поділилась кадрами пишного гуляння. Родина вирішила влаштувати грандіозний бенкет в Іспанії. Декоратори розкішно прикрасили місце проведення.
На вечірці були гучна музика, веселі танці та величезний святковий торт.
Як відомо, мама Катерини родом із Кривого Рогу і за освітою вчителька, а тато – уродженець Сімферополя, все життя він працював таксистом. Дружина боксера часто розповідала, що її батько з простої, але люблячої сім’ї.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина з розмахом відсвяткували 17-ту річницю весілля. З цієї нагоди зірки обрали стильні образи від відомих модних брендів.
- Також Катерина Усик показала наслідки російської атаки на Київ та область. Внаслідок удару постраждав їхній сімейний будинок.
Крім того, Усики влаштували розкішне гуляння в Іспанії на честь річниці весілля. Цей день пара вирішила розділити з найдорожчими людьми – дітьми, друзями та рідними.