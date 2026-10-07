Украинец нашел в секонд-хенде флешку: там были фото, которых он не ожидал увидеть

Сценарист Максим Гетьманский купил в секонд-хенде флешку, а на ней оказался целый архив свадебных фотографий неизвестной британской семьи. Мужчина рассказал о находке в Threads и просит людей помочь найти молодоженов, чтобы вернуть им фотографии.

Походы по секонд-хендам часто напоминают игру в лотерею: никогда не знаешь, что попадет в руки. Максиму выпал необычный "выигрыш": среди подержанных вещей ему попалась старая флешка. Дома он подключил её к компьютеру и сразу же начал смотреть, что внутри. Фокус также заинтересовался этой историей.

Сначала автор поста не знал, чего ожидать. По его словам, на носителе могло быть что угодно. Оказалось, что сохранился архив с британской свадьбы.

Фотографии со свадьбы

На фото видна живописная церковь, нарядно одетые гости, улыбающиеся молодожены и окружающие пейзажи.

Фотографии со свадьбы с флешки Фото: Threads

Местами главные герои выглядят солидно, однако в целом снимки излучают тёплую праздничную атмосферу.

Видео дня

Автор не удержался от шутки по поводу выражений лиц: "Ну, видите, не очень счастливое лицо. На первых фотографиях жених был веселее. Всё-таки, видите, семейная жизнь началась. Супружеская".

План возвращения

Максим не ограничивается шутками: он хочет вернуть фотографии тем, кому они принадлежат. Свой пост в Threads он завершил призывом к сообществу.

"Найти флешку в секонд-хенде – это всегда увлекательная лотерея: что же на ней окажется. Ключа от биткойнов не было, зато были замечательные свадебные фото. Сила украинского Threads, помогите найти эту британскую семью и вернуть им свадебные фото. Надеюсь, что они до сих пор вместе и отправили флешку в секонд-хенд случайно", – написал Гетьманский.

Поиски продолжаются

Сработает ли "сила социальных сетей" и найдутся ли герои снимков в Великобритании, пока неизвестно. Однако автор делится новостями о своих поисках. В частности, он уже нашел место, где проходила свадьба.

Автор делится новостями о своих поисках Фото: Threads

Еще истории

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жительница Северной Каролины (США) купила на распродаже подержанный фотоаппарат Canon, а внутри обнаружила снимок, сделанный более 14 лет назад. Эта история набрала почти 9 миллионов просмотров в TikTok.

Украинка, которая обожает охоту за сокровищами в секонд-хендах, тоже попала в новости: её неожиданную находку выложили в соцсети, и она молниеносно облетела интернет, собрав волну восторженных отзывов.

Люди всё чаще выбирают в качестве подарков вещи, у которых есть "вторая жизнь". Ещё недавно подарок из секонд-хенда казался странным, а сегодня его уже никто не считает неуместным.