Українець знайшов на секонд-хенді флешку: там фото, на які він не сподівався

Сценарист Максим Гетьманський купив на секонд-хенді флешку, а на ній виявився цілий архів весільних знімків невідомої британської родини. Чоловік розповів про знахідку в Threads і просить людей допомогти знайти наречених, щоб повернути їм фото.

Походи по секонд-хендах часто схожі на гру в лотерею: ніколи не знаєш, що потрапить до рук. Максимові випав незвичайний "виграш": у вживаних речах йому трапилася стара флешка. Вдома він підключив її до комп'ютера й одразу почав дивитися, що всередині. Фокус також зацікавився цією історією.

Спершу автор допису не знав, чого чекати. За його словами, на носії могло бути що завгодно. Виявилося, що зберігся архів із британського весілля.

Світлини з весілля

На фото видно мальовничу церкву, святково вбраних гостей, усміхнених наречених і краєвиди довкола.

Фото весілля з флешки Фото: Threads

Подекуди головні герої виглядають поважно, проте загалом знімки випромінюють теплу святкову атмосферу.

Видео дня

Автор не втримався від жарту щодо виразів облич: "Ну, бачите, не дуже щасливе обличчя. На перших фотографіях наречений був веселіший. Все ж таки, бачите, сімейне життя почалося. Шлюбне".

План повернення

Жартами Максим не обмежується: він хоче повернути світлини тим, кому вони належать. Допис у Threads він закінчив закликом до спільноти.

"Знайти флешку в секонді – це завжди цікава рулетка, що ж на ній буде. Ключа від бітків не було, проте були чудові весільні фото. Сила українського Threads, допоможіть знайти цю британську родину та повернути їм весільні фото. Сподіваюсь, що вони досі разом і флешку шляхом секонд-хенду відправили випадково", – написав Гетьманський.

Пошуки продовжуються

Чи спрацює "сила соцмереж" і чи знайдуться герої знімків у Великій Британії, поки невідомо. Однак автор ділиться оновленнями щодо своїх пошуків. Зокрема, він уже знайшов локацію, де проходило весілля.

Автор ділиться оновленнями щодо своїх пошуків Фото: Threads

Більше історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Мешканка Північної Кароліни, США, придбала на розпродажі майна вживаний Canon, а всередині виявила знімок, зроблений понад 14 років тому. Історія набрала майже 9 мільйонів переглядів у TikTok.

Українка, яка обожнює полювання за скарбами в секонд-хендах, теж потрапила в новини: її несподівану знахідку виклали в соцмережі, і вона блискавично облетіла інтернет, зібравши хвилю схвальних відгуків.

Люди дедалі частіше обирають для подарунків речі з «другим життям». Ще донедавна презент із секонд-хенду здавався дивним, а сьогодні його вже ніхто не вважає недоречним.