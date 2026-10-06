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Ольга Фреймут появилась в Лондоне в платье стоимостью почти 60 тысяч гривен (фото)

Как сейчас выглядит Ольга Фреймут
Ольга Фреймут | Фото: Instagram

Украинская телеведущая и звезда сериала "Ревизор" Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.

Фреймут появилась на публике в облегающем платье черного цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды. Соответствующими фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram (freimutolia).

Как выглядит дорогое платье Фреймут

Знаменитость выбрала платье HARPER/FEATHERS от украинского бренда Nué. Наряд из новой коллекции осень/зима 2026 года. Стоимость образа обошлась Фреймут в 59 600 гривен.

Ольга Фреймут
Платье Фреймут за почти 60 тысяч гривен
Фото: Скриншот

Облегающее шерстяное платье длины миди без бретелек имеет силуэт в форме "песочных часов" и визуально увеличивает объём бедер. Наряд украшен перьями вдоль глубокого выреза в форме сердца и имеет застежку-молнию сзади.

Фреймут дополнила свой образ стильными аксессуарами — кулоном, браслетом и кольцами. Знаменитость распустила волосы и нанесла естественный макияж, который придаёт её лицу сияние.

Видео дня
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут
Роскошный образ Ольги Фреймут

Поклонники ведущей оставили множество положительных комментариев. Они высоко оценили роскошный и в то же время изящный образ Фреймут.

  • "Оля! Такая хрупкая, нежная красавица";
  • "Роскошная!";
  • "Шикарная!";
  • "Вы очень красивая и изящная".
Платье Ольги Фреймут
Реакция сети на платье Фреймут
Фото: Instagram
Платье Ольги Фреймут
Реакция сети на платье Фреймут
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, украинская певица Надя Дорофеева появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда BALYKINA. Стоимость такого наряда достигает 45 тысяч гривен.