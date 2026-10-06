Ольга Фреймут появилась в Лондоне в платье стоимостью почти 60 тысяч гривен (фото)
Украинская телеведущая и звезда сериала "Ревизор" Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.
Фреймут появилась на публике в облегающем платье черного цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды. Соответствующими фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram (freimutolia).
Как выглядит дорогое платье Фреймут
Знаменитость выбрала платье HARPER/FEATHERS от украинского бренда Nué. Наряд из новой коллекции осень/зима 2026 года. Стоимость образа обошлась Фреймут в 59 600 гривен.
Облегающее шерстяное платье длины миди без бретелек имеет силуэт в форме "песочных часов" и визуально увеличивает объём бедер. Наряд украшен перьями вдоль глубокого выреза в форме сердца и имеет застежку-молнию сзади.
Фреймут дополнила свой образ стильными аксессуарами — кулоном, браслетом и кольцами. Знаменитость распустила волосы и нанесла естественный макияж, который придаёт её лицу сияние.
Поклонники ведущей оставили множество положительных комментариев. Они высоко оценили роскошный и в то же время изящный образ Фреймут.
- "Оля! Такая хрупкая, нежная красавица";
- "Роскошная!";
- "Шикарная!";
- "Вы очень красивая и изящная".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель появилась на публике в новом костюме от итальянского бренда Rinascimento. Его стоимость составляет 400 евро.
- 68-летняя американская актриса Шэрон Стоун снялась для издания Variety. Для фотосессии она выбрала платье украинского бренда J'amemme.
Кроме того, украинская певица Надя Дорофеева появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда BALYKINA. Стоимость такого наряда достигает 45 тысяч гривен.