Ольга Фреймут появилась в Лондоне в платье стоимостью почти 60 тысяч гривен (фото)

Украинская телеведущая и звезда сериала "Ревизор" Ольга Фреймут посетила благотворительное мероприятие в поддержку Украины в Лондоне. Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный наряд от известного бренда.

Фреймут появилась на публике в облегающем платье черного цвета, которое подчеркнуло фигуру звезды. Соответствующими фотографиями ведущая поделилась на своей странице в Instagram (freimutolia).

Как выглядит дорогое платье Фреймут

Знаменитость выбрала платье HARPER/FEATHERS от украинского бренда Nué. Наряд из новой коллекции осень/зима 2026 года. Стоимость образа обошлась Фреймут в 59 600 гривен.

Платье Фреймут за почти 60 тысяч гривен Фото: Скриншот

Облегающее шерстяное платье длины миди без бретелек имеет силуэт в форме "песочных часов" и визуально увеличивает объём бедер. Наряд украшен перьями вдоль глубокого выреза в форме сердца и имеет застежку-молнию сзади.

Фреймут дополнила свой образ стильными аксессуарами — кулоном, браслетом и кольцами. Знаменитость распустила волосы и нанесла естественный макияж, который придаёт её лицу сияние.

Видео дня

Роскошный образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Роскошный образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Роскошный образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Роскошный образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Роскошный образ Ольги Фреймут Фото: Instagram

Поклонники ведущей оставили множество положительных комментариев. Они высоко оценили роскошный и в то же время изящный образ Фреймут.

"Оля! Такая хрупкая, нежная красавица";

"Роскошная!";

"Шикарная!";

"Вы очень красивая и изящная".

Реакция сети на платье Фреймут Фото: Instagram Реакция сети на платье Фреймут Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Кроме того, украинская певица Надя Дорофеева появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда BALYKINA. Стоимость такого наряда достигает 45 тысяч гривен.