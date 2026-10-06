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Ольга Фреймут засвітилась у Лондоні в сукні за майже 60 тисяч гривень (фото)

Як зараз виглядає Ольга Фреймут
Ольга Фреймут | Фото: Instagram

Українська телеведуча та зірка "Ревізору" Ольга Фреймут відвідала благодійний захід на підтримку України у Лондоні. Для виходу у світ знаменитість обрала елегантне вбрання від відомого бренду.

Фреймут з’явилась на публіці в обтислій сукні чорного кольору, яка підкреслила фігуру зірки. Відповідними фото ведуча поділилась на сторінці в Instagram (freimutolia).

Як виглядає коштовна сукня Фреймут

Знаменитість обрала сукню HARPER/FEATHERS від українського бренду Nué. Вбрання із нової колекції осінь/зима 2026. Вартість образу обійшовся Фреймут у 59 600 гривень.

Ольга Фреймут
Сукня Фреймут за майже 60 тисяч гривень
Фото: Скріншот

Обтисла вовняна сукня міді без бретелей має силует у формі "пісочного годинника" і робить стегна об’ємними. Вбрання оздоблене пір'ям уздовж глибокого вирізу у формі серця і має застібку-блискавку ззаду.

Свій образ Фреймут доповнила стильними аксесуарами – підвіскою, браслетом та каблучками. Знаменитість розпустила волосся і зробила натуральний макіяж, який додає її обличчю сяйва.

Видео дня
Образ Фреймут
Розкішний образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Образ Фреймут
Розкішний образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Образ Фреймут
Розкішний образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Образ Фреймут
Розкішний образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Образ Фреймут
Розкішний образ Ольги Фреймут
Фото: Instagram
Образ Фреймут
Образ Фреймут
Образ Фреймут
Образ Фреймут
Образ Фреймут

Шанувальники ведучої залишили безліч позитивних коментарів. Вони оцінили розкішний та водночас витончений образ Фреймут.

  • "Оля! Така тендітна, ніжна красуня";
  • "Розкішна!";
  • "Шикарна!";
  • "Ви дуже гарна та витончена".
Сукня Ольги Фреймут
Реакція мережі на сукню Фреймут
Фото: Instagram
Сукня Ольги Фреймут
Реакція мережі на сукню Фреймут
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, українська співачка Надя Дорофєєва з’явилась на публіці в ефектній сукні від українського бренду BALYKINA. Ціна такого образу сягає 45 тисяч гривень.