Ольга Фреймут засвітилась у Лондоні в сукні за майже 60 тисяч гривень (фото)

Українська телеведуча та зірка "Ревізору" Ольга Фреймут відвідала благодійний захід на підтримку України у Лондоні. Для виходу у світ знаменитість обрала елегантне вбрання від відомого бренду.

Фреймут з’явилась на публіці в обтислій сукні чорного кольору, яка підкреслила фігуру зірки. Відповідними фото ведуча поділилась на сторінці в Instagram (freimutolia).

Як виглядає коштовна сукня Фреймут

Знаменитість обрала сукню HARPER/FEATHERS від українського бренду Nué. Вбрання із нової колекції осінь/зима 2026. Вартість образу обійшовся Фреймут у 59 600 гривень.

Сукня Фреймут за майже 60 тисяч гривень Фото: Скріншот

Обтисла вовняна сукня міді без бретелей має силует у формі "пісочного годинника" і робить стегна об’ємними. Вбрання оздоблене пір'ям уздовж глибокого вирізу у формі серця і має застібку-блискавку ззаду.

Свій образ Фреймут доповнила стильними аксесуарами – підвіскою, браслетом та каблучками. Знаменитість розпустила волосся і зробила натуральний макіяж, який додає її обличчю сяйва.

Видео дня

Розкішний образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Розкішний образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Розкішний образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Розкішний образ Ольги Фреймут Фото: Instagram Розкішний образ Ольги Фреймут Фото: Instagram

Шанувальники ведучої залишили безліч позитивних коментарів. Вони оцінили розкішний та водночас витончений образ Фреймут.

"Оля! Така тендітна, ніжна красуня";

"Розкішна!";

"Шикарна!";

"Ви дуже гарна та витончена".

Реакція мережі на сукню Фреймут Фото: Instagram Реакція мережі на сукню Фреймут Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель з’явилась на публіці у новому костюмі від італійського бренду Rinascimento. Його вартість сягає 400 євро.

68-річна американська акторка Шерон Стоун знялась для видання Variety. Для фотосесії вона обрала сукню українського бренду J'amemme.

Крім того, українська співачка Надя Дорофєєва з’явилась на публіці в ефектній сукні від українського бренду BALYKINA. Ціна такого образу сягає 45 тисяч гривень.