Джамала с сыновьями спела на большой сцене: как выглядят подросшие мальчики (фото)

Певица Джамала впервые за долгое время показала, как подросли её сыновья — 8-летний Эмир и 6-летний Селим. Мальчики вместе с мамой исполнили "Песню об учительнице" на сцене Национальной оперы Украины в Киеве.

Эмир и Селим стали участниками хора 10-й музыкальной школы. Они выступили вместе с Джамалой во время церемонии награждения педагогов Global Teacher Prize Ukraine. Семьей певица поделилась на своей странице в Instagram (jamalajaaa).

Как выглядят повзрослевшие сыновья Джамалы

По словам певицы, она впервые пела вместе с детьми на большой сцене.

"Еще один день в невероятную сокровищницу моего творчества. День, когда мои дети пели со мной. Плакала про себя, вспоминая всех моих лучших учителей, которых уже нет рядом. И даже в такие тяжелые времена мы все равно стараемся светить", — подписала кадры Джамала.

Подросшие сыновья Джамалы Фото: Instagram Подросшие сыновья Джамалы Фото: Instagram Подросшие сыновья Джамалы Фото: Instagram Подросшие сыновья Джамалы Фото: Instagram

Артистка вместе с детьми исполнила "Песню об учительнице" известного композитора Платона Майбороды. Для сыновей Джамалы это был настоящий дебют: оперный театр, большой оркестр и такая сложная песня.

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Семья Джамалы

Муж певицы — Сейт-Бекир Сулейманов. Супруги воспитывают троих сыновей: Эмира — 2018 года рождения, Селима — 2020 года и Алима — 2024 года.

Семья Джамалы Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская звезда Джамала решилась на важный шаг в соцсетях и впервые перестала скрывать лицо своего младшего сына Алима.

Также артистка поделилась фото, на котором продемонстрировала впечатляющую стройную фигуру после восстановления после третьих родов.

Кроме того, Джамала поразила неожиданным перевоплощением в легендарного фронтмена группы Queen — Фредди Меркьюри. Артистка не только воссоздала культовый сценический образ музыканта, но и повторила его фирменную пластику и манеру взаимодействия с публикой.