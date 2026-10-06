Джамала з синами заспівала на великій сцені: як виглядають підрослі хлопчики (фото)

Співачка Джамала вперше за довгий час показала, як підросли її сини – 8-річний Емір та 6-річний Селім. Хлопчики разом із мамою виконали "Пісню про вчительку" на сцені Національної опери України в Києві.

Емір та Селім стали учасниками хору 10-ї музичної школи. Вони виступили із Джамалою під час церемонії нагородження педагогів Global Teacher Prize Ukraine. Сімейними кадрами співачка поділилась на сторінці в Instagram (jamalajaaa).

Як виглядають підрослі сини Джамали

За словами співачки, вона вперше співала разом із дітьми на великій сцені.

"Ще один день у неймовірну скарбничку моєї творчості. День, коли мої діти співали зі мною. Плакала всередині, згадуючи всіх моїх найкращих учителів, яких уже немає поруч. І навіть у такі важкі часи ми все одно намагаємося світити", — підписала кадри Джамала.

Підрослі сини Джамали Фото: Instagram Підрослі сини Джамали Фото: Instagram Підрослі сини Джамали Фото: Instagram Підрослі сини Джамали Фото: Instagram

Артистка з дітьми виконала "Пісню про вчительку" відомого композитора Платона Майбороди. Для синів Джамали це був справжній дебют: оперний театр, великий оркестр і така складна пісня.

Видео дня

Родина Джамали

Чоловік співачки — Сеїт-Бекір Сулейманов. Подружжя виховує трьох синів: Еміра – 2018 року народження, Селіма – 2020-го та Аліма – 2024-го.

Родина Джамали Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська зірка Джамала зважилася на важливий крок у соцмережах і вперше перестала приховувати обличчя свого молодшого сина Аліма.

Також артистка поділилася фото, на якому продемонструвала вражаючу струнку фігуру після відновлення від третіх пологів.

Крім того, Джамала вразила несподіваним перевтіленням у легендарного фронтмена гурту Queen — Фредді Мерк’юрі. Артистка не лише відтворила культовий сценічний образ музиканта, а й повторила його фірмову пластику та манеру взаємодії з публікою.