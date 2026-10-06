"Во Львове дороже": украинка рассказала, во сколько обходится месяц жизни в Египте

Украинка прожила месяц с детьми в египетской Хургаде и подсчитала расходы. Аренда студии с коммунальными услугами обошлась ей в 510 долларов, ещё 100 долларов ушло на интернет, а общий бюджет она планирует уложиться в тысячу долларов. Для многих соотечественников, которые ищут, где перезимовать, эти цифры могут оказаться весомым аргументом.

Поиск недорогого, но комфортного места для длительного отдыха за границей по-прежнему актуален для украинцев. Египет, как и раньше, остается одним из самых популярных направлений. О реальных ценах на жизнь в курортной Хургаде украинская блогерша рассказала в видео, где подробно описала быт и расходы. Фокус обратил внимание на её опыт.

Студия на территории отеля

Свое путешествие женщина начала с поиска жилья. В первый месяц семья поселилась в апартаментах на территории гостиничного комплекса El Karma.

"В первый месяц мы остановились в апартаментах на территории отеля El Karma в Хургаде. Из плюсов – много детей, несколько бассейнов, детская анимация, первая линия моря – это бесплатно. На территории есть кафе и рестораны – это за дополнительную плату", – рассказывает она.

Сначала автор планировала снять более просторную квартиру формата "1+1", однако среди свободных вариантов ничего подходящего не нашла. Поэтому пришлось остановиться на студии. "Я хотела квартиру 1+1, но хороших свободных вариантов не было, поэтому выбрала студию. По стоимости это $450 + $60 за коммунальные", – отмечает украинка.

Украинка прожила месяц с детьми в египетской Хургаде и подсчитала расходы Фото: Instagram

Отдельная статья расходов – связь. Мобильный интернет в Египте приходится искать и оплачивать самостоятельно.

"Интернет ищете и оплачиваете сами. В моем случае это ещё +100 долларов", – делится автор.

Бюджет не пугает

С учетом коммунальных платежей и интернета общие расходы, по её словам, остаются относительно небольшими. Иногда они сопоставимы с ценами в украинской столице, а иногда даже ниже их.

Квартира украинки в Египте Фото: Instagram

Блогерша не собирается останавливаться на достигнутом и планирует ещё больше затянуть пояса. "В идеале рассчитываю откладывать по 1000 долларов в месяц", – подытоживает она.

Что пишут в комментариях

Одна из пользовательниц в шутку сравнила: "Дешевле, чем квартиры во Львове". Другая написала кратко: "Дешевле, чем в Украине".

Люди пишут, что в Египте жить дешевле, чем в Украине Фото: TikTok

Логопед Марина Плосконна, которая живет в Каире уже пятый год, советует не торопиться с выводами.

"Только что вернулась из Хургады. Были в отпуске. Посчитайте стоимость проезда, интернета, виз, транспорта, и то, что кажется дешевле, на самом деле дешевым не будет. Все относительно", – предупреждает она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Женщина, проживающая в Албании, сравнила цены на подсолнечное масло в местном супермаркете и в сети "АТБ". Разница оказалась не в пользу отечественного рынка. Тот же товар за рубежом стоит почти на 20 гривен дешевле, несмотря на ввозную пошлину.

Украинская блогерша Ангелина Пичик сняла на улицах Сан-Франциско (США) бездомных и людей в наркотическом опьянении и назвала увиденное истинным лицом Америки.

Виктория Цыбульская, которая встречается с французом, рассказала о его первом визите в Украину. Как оказалось, мужчина хотел запастись конфетами, так как сомневался, что сможет купить их на новом месте.