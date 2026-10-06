"У Львові дорожче": українка розповіла, скільки коштує місяць життя в Єгипті

Українка прожила місяць із дітьми в єгипетській Хургаді й порахувала витрати. Оренда студії з комунальними обійшлася їй у $510, ще $100 пішло на інтернет, а загальний бюджет вона прагне вкласти в тисячу доларів. Для багатьох співвітчизників, які шукають, де перезимувати, ці цифри можуть виявитися вагомим аргументом.

Пошук недорогого, але комфортного місця для тривалого відпочинку за кордоном не втрачає актуальності для українців. Єгипет, як і раніше, лишається одним із найпопулярніших напрямків. Про реальні ціни на життя в курортній Хургаді українська блогерка розповіла у відео, де докладно описала побут і витрати. Фокус звернув увагу на її досвід.

Студія на території готелю

Подорож жінка почала з пошуку житла. На перший місяць родина облаштувалася в апартаментах на території готельного комплексу El Karma.

"На перший місяць ми зупинилися в апартаментах на території готелю El Karma в Хургаді. Із плюсів – багато дітей, декілька басейнів, дитяча анімація, перша лінія моря – це безкоштовно. На території є кафе і ресторани – це за додаткову оплату", – розповідає вона.

Спершу авторка планувала зняти просторішу квартиру формату "1+1", проте нічого пристойного з вільних варіантів не знайшла. Тож довелося зупинитися на студії. "Я хотіла квартиру 1+1, але хороших вільних не було, тому обрала студію. По вартості це $450 + $60 комунальні", – зазначає українка.

Українка прожила місяць із дітьми в єгипетській Хургаді й порахувала витрати Фото: Instagram

Окрема стаття витрат – зв'язок. Мобільний інтернет у Єгипті доводиться шукати й оплачувати самостійно.

"Інтернет шукаєте, оплачуєте самі. У моєму випадку це ще + $100", – ділиться авторка.

Бюджет не лякає

З урахуванням комунальних платежів та інтернету загальні витрати, за її словами, лишаються порівняно скромними. Подекуди вони співмірні з цінами в українській столиці, а подекуди навіть нижчі за них.

Квартира українки в Єгипті Фото: Instagram

Блогерка не збирається зупинятися на досягнутому й планує ще більше затягнути паски. "В ідеалі розраховую вкладатися в $1000 на місяць", – резюмує вона.

Що пишуть у коментарях

Одна з користувачок жартома порівняла: "Дешевше ніж квартири у Львові". Інша написала коротко: "Дешевше ніж в Україні".

Люди пишуть, що в Єгипті жити дешевше, ніж в Україні Фото: TikTok

Логопедка Марина Плосконна, яка живе в Каїрі п'ятий рік, радить не поспішати з висновками.

"Тільки приїхала з Хургади. Були на відпочинку. Порахуйте вартість дороги, інтернету, віз, перевезень, і те, що здається дешевшим, дешевим не буде. Все відносно", – застерігає вона.

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