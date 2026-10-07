Три коробки чеков: парень после расставания выставил счет бывшей за все годы отношений

В Малайзии после разрыва отношений бывший парень прислал девушке три коробки чеков. Он требует возместить её долю в общих расходах за все годы их отношений.

Девушка была потрясена поступком своего бывшего парня. Он попросил её разделить общие расходы пополам. Об этом пишет Wake Up Singapore.

Возврат чеков после разрыва отношений

По словам девушки, её бывший имел привычку сохранять чеки каждый раз, когда они делали совместные покупки. Это касалось питания, походов в кино, путешествий и шопинга.

Однажды девушка спросила его, зачем он хранит чеки. Тогда парень ответил, что это просто привычка и ему нравится хранить их как сувениры.

Девушка поверила этому объяснению и ни разу не подвергала сомнению эту привычку на протяжении всех трёх лет их отношений.

В конце концов пара рассталась, и девушка решила, что каждый пойдет своей дорогой. Однако через несколько дней на пороге её дома появились три большие коробки. Открыв их, она обнаружила там чеки, которые её бывший собирал на протяжении трёх лет отношений.

Видео дня

Девушка отметила, что чеки были упорядочены по годам и месяцам, из-за чего эта коллекция больше напоминала подробный отчет о расходах, чем коробку с воспоминаниями об отношениях.

Парень отправил бывшей сообщение о том, что эти чеки свидетельствуют об их совместных покупках за три года отношений. Он успел их отсортировать и попросил девушку оплатить половину суммы, разделив расходы поровну. Этот меседж ошеломил её.

Парень три года собирал чеки Фото: Иллюстративное фото

Девушка долгие годы считала, что парень хранит чеки, потому что они напоминают ему о времени, проведённом вместе. Однако, как оказалось, он собирал их, чтобы впоследствии можно было разделить общие расходы.

Девушка призналась, что, увидев эти коробки, не знала, смеяться ей или плакать. То, что когда-то казалось просто набором мелких воспоминаний о совместных ужинах, походах в кино, путешествиях и покупках, вдруг превратилось в подробный отчет о расходах в их отношениях. Она назвала этот опыт "расставанием с неожиданным итоговым подсчётом".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушка, выигравшая в лотерею, бросила парня, не пожелав делиться деньгами с его собакой. Парень напомнил своей девушке о том обещании, которое она дала до того, как выиграла в лотерею крупную сумму.

Подруга бросила невесту прямо в салоне после того, как узнала, что та над ней смеется.

Кроме того, мужчина бросил девушку из-за того, что она отказалась доедать остатки еды за его друзьями. Женщина утверждает, что она и её теперь уже бывший парень расстались после "неприятной" ситуации.