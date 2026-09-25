"Парень с пахлавой" заработал 20 тысяч долларов за месяц: как ему это удалось

В Нью-Йорке 30-летний Джейкоб Комаров, известный как "парень с пахлавой", заработал своим трудом 20 тысяч долларов в месяц. У него успешный бизнес по продаже выпечки.

Основатель Good Baklava занимается этим бизнесом уже пять лет. У него нет собственного магазина, поэтому он продает выпечку в самых разных местах: от городских парков до музыкальных фестивалей. Об этом сообщает CNBC.

"Парень с пахлавой" заработал 20 тысяч за месяц

Свой бизнес Джейкоб начал с того, что на улицах он бесплатно угощал пахлавой болельщиков "Нью-Йорк Никс". Мужчина заказывает выпечку у поставщика из турецкого города Газиантеп.

Видео с бесплатной пахлавой быстро разлетелось по сети, и после этого популярность Джейкоба стремительно возросла. О нём начали писать известные СМИ, и это вызвало небывалый ажиотаж вокруг его выпечки.

После этого к мужчине начали обращаться различные бренды с предложениями о сотрудничестве — US Mobile и Acme Smoked Fish, а также местные рестораны.

Видео дня

В результате на сегодняшний день Джейкоб зарабатывает 20 тысяч долларов в месяц. Такая прибыль формируется за счет уличной торговли, временных торговых точек, оптовых поставок в местные кафе и магазины, а также онлайн-заказов.

Владелец бизнеса сам искренне удивляется и радуется тому успеху, которого удалось добиться Good Baklava.

"Я и подумать не мог, что всё зайдёт так далеко. Так что это и есть моя американская мечта", — сказал Комаров.

Пахлава Джейкоба Фото: Скрин видео

Бизнес как шутка

По словам Джейкоба, его прибыльный бизнес зародился как шутка. В 2021 году перед концертом он зашел в магазин и решил купить три лотка готовой пахлавы, чтобы перепродать её другим зрителям и немного заработать. В итоге мужчина утроил вложенные деньги.

Несмотря на недавнюю популярность, самым успешным месяцем для бизнеса Джейкоба стал декабрь 2025 года. Тогда Good Baklava заработала почти 70 тысяч долларов благодаря сочетанию праздничных заказов и стабильного потока покупателей на временной торговой точке — рождественской ярмарке на Юнион-сквер в Нью-Йорке.

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