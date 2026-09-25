"Хлопець з пахлавою" заробив 20 тисяч доларів за місяць: як йому це вдалося

У Нью-Йорку 30-річний Джейкоб Комаров, відомий як «хлопець з пахлавою», заробив своєю працею 20 тисяч доларів за місяць. Він має успішний бізнес з продажу випічки.

Засновник Good Baklava займається цим бізнесом вже п’ять років. Він не має власного магазину, тому продає випічку у найрізноманітніших місцях: від міських парків до музичних фестивалів. Про це повідомляє CNBC.

"Хлопець з пахлавою" заробив 20 тисяч за місяць

Власний бізнес Джейкоб розпочав з того, що на вулицях він пригощав безкоштовно пахлавою уболівальників "Нью-Йорк Нікс". Чоловік замовляє випічку у постачальника з турецького міста Ґазіантеп.

Відео з безкоштовною пахлавою швидко розлетілось в мережі і після цього популярність Джейкоба стрімко зросла. Про нього почали писати відомі ЗМІ і це визвало шалений ажіотаж навколо його випічки.

Після цього до чоловіка почали звертатися різні бренди з пропозиціями про співпрацю — US Mobile та Acme Smoked Fish, а також місцеві ресторани.

Видео дня

У результаті на сьогодні в місяць Джейкоб заробляє 20 тисяч доларів. Такий прибуток з’явився від вуличної торгівлі, тимчасових торгових точок, оптових поставок до місцевих кафе й магазинів, а також онлайн-замовлень.

Власник бізнесу сам щиро дивується й радіє тому, якого успіху вдалося досягти Good Baklava.

"Я й гадки не мав, що все зайде так далеко. Тож це і є моя американська мрія", — сказав Комаров.

Пахлава Джейкоба Фото: Скрін відео

Бізнес як жарт

За словами Джейкоба, його прибутковий бізнес виник як жарт. У 2021 році перед концертом він завітав до магазину й вирішив купити три лотки готової пахлави, щоб перепродати її іншим слухачам й трохи заробити. У підсумку чоловік потроїв вкладені гроші.

Попри нещодавню популярність, найуспішнішим місяцем для бізнесу Джейкоба став грудень 2025 року. Тоді Good Baklava отримала майже 70 тисяч доларів завдяки поєднанню святкових замовлень і стабільного потоку покупців на тимчасовій торговій точці — різдвяному ярмарку на Юніон-сквер у Нью-Йорку.

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Фелікс Гайкін почав бізнес 2014 року з 400 доларами в кишені та ідеєю створити магазин аксесуарів для канабісу. Через 10 років його компанію було продано за $4 мільйони.

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