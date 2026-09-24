Без оренди та іпотеки: чоловік два роки живе в машині, щоб зекономити (фото)
Ніко Мурільйо вже кілька років живе у своєму автомобілі Tesla Model X у Каліфорнії. Такий спосіб життя чоловік обрав, щоб заощадити кошти на оренді житла.
Раніше Ніко працював керівником на заводі Tesla. Він втратив роботу у 2024 році і вирішив жити в автомобілі. Про це блогер детально розповідає на YouTube-каналі.
Як чоловік два роки живе у машині
За словами Ніко, його Tesla дуже простора, має сім місць і може бути оснащена режимом "кемпінгу". Це вбудована функція, яка підтримує температуру в салоні, циркуляцію повітря та живлення USB-портів і розеток протягом ночі.
Після звільнення з роботи чоловік вирішив продати свій будинок вартістю 1,2 мільйона доларів, який більше не міг утримувати. Також він відклав гроші, отримані з продажу житла, щоб у майбутньому розвинути кар'єру блогера на YouTube.
Ніко має абонементи у цілодобові спортзали. Там він приймає душ і ходить в туалет. Чоловік ночує у різних місцях: тихих житлових кварталах, на парковках спортзалів, стоянках для вантажівок і зонах відпочинку на трасах.
"Коли я перестав платити за оренду житла в Каліфорнії, рахунки за електрику, газ, воду та вивезення сміття, а також виплати за автомобіль… Я почав заощаджувати. Тільки уявіть – 1500 доларів на місяць, працюючи на звичайній посаді в GNC", — розповів Ніко.
Скільки грошей вам потрібно на місяць для комфортного життя в Україні?
Найбільший мінус такого життя – це витрати на харчування. Живучи в автомобілі, доводиться їсти поза домом. Попри це, Ніко каже, що йому вдається вкластися у 800 доларів.
Щодо фіксованих витрат — медичне страхування та страхування авто, абонемент у спортзал, тарифний план із функцією точки доступу тощо — то, за словами Ніко, він витрачає близько 720 доларів на місяць.
Чоловік зазначив, що абонемент у спортзал — одна з найважливіших речей.
"Коли живеш в автомобілі, гігієна має величезне значення", — додав Ніко.
Таким чином, загальний щомісячний бюджет чоловіка становить близько 2200 доларів.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Американець Сет створив маленький будиночок власноруч всього за 2200 фунтів і тепер подорожує країною зі своїм собакою Стеллою, ділячись кочовим життям із тисячами підписників.
- Американка Емі Морін разом із чоловіком живе на вітрильнику у Флорида-Кіз вже понад десять років. Її щомісячні витрати – менше 1200 доларів.
Крім того, 63-річний Майкл Аткінсон із Сент-Геленс (Велика Британія) опинився у важкій ситуації. Після розлучення він уже кілька місяців живе у своєму автомобілі Vauxhall Meriva, припаркованому біля дороги.