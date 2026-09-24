Без аренды и ипотеки: мужчина два года живет в машине, чтобы сэкономить (фото)
Нико Мурильо уже несколько лет живет в своей машине Tesla Model X в Калифорнии. Мужчина выбрал такой образ жизни, чтобы сэкономить на аренде жилья.
Раньше Нико работал руководителем на заводе Tesla. В 2024 году он потерял работу и решил жить в автомобиле. Об этом блогер подробно рассказывает на своём YouTube-канале.
Как мужчина уже два года живет в машине
По словам Нико, его Tesla очень просторна, имеет семь мест и может быть оснащена режимом "кемпинга". Это встроенная функция, которая поддерживает температуру в салоне, циркуляцию воздуха и питание USB-портов и розеток в течение ночи.
После увольнения с работы мужчина решил продать свой дом стоимостью 1,2 миллиона долларов, который он больше не мог содержать. Кроме того, он отложил деньги, вырученные от продажи жилья, чтобы в будущем развивать карьеру блогера на YouTube.
У Нико есть абонементы в круглосуточные спортзалы. Там он принимает душ и ходит в туалет. Мужчина ночует в разных местах: в тихих жилых кварталах, на парковках спортзалов, стоянках для грузовиков и зонах отдыха на трассах.
"Когда я перестал платить за аренду жилья в Калифорнии, счета за электричество, газ, воду и вывоз мусора, а также платежи за автомобиль… Я начал экономить. Только представьте — 1500 долларов в месяц, работая на обычной должности в GNC", — рассказал Нико.
Сколько денег вам нужно в месяц для комфортной жизни в Украине?
Самый большой минус такой жизни — это расходы на питание. Живя в автомобиле, приходится питаться вне дома. Несмотря на это, Нико говорит, что ему удается уложиться в 800 долларов.
Что касается фиксированных расходов — медицинское страхование и автострахование, абонемент в спортзал, тарифный план с функцией точки доступа и т. п. — то, по словам Нико, он тратит около 720 долларов в месяц.
Мужчина отметил, что абонемент в спортзал — одна из самых важных вещей.
"Когда живешь в автомобиле, гигиена имеет огромное значение", — добавил Нико.
Таким образом, общий ежемесячный бюджет мужчины составляет около 2200 долларов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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- Американка Эми Морин вместе с мужем живёт на паруснике в Флорида-Кис уже более десяти лет. Её ежемесячные расходы — менее 1200 долларов.
Кроме того, 63-летний Майкл Аткинсон из Сент-Хеленс (Великобритания) оказался в сложной ситуации. После развода он уже несколько месяцев живет в своей машине Vauxhall Meriva, припаркованной у дороги.