Три коробки чеків: хлопець після розставання виставив рахунок колишній за усі роки стосунків

У Малайзії після розриву стосунків колишній хлопець надіслав дівчині три коробки чеків. Він вимагає відшкодувати її частку спільних витрат за усі роки їхнього кохання.

Дівчина була шокована вчинком колишнього хлопця. Він попросив її поділити спільні витрати навпіл. Про це пише Wake Up Singapore.

Повернення чеків після розриву стосунків

За словами дівчини, її колишній мав звичку зберігати чеки щоразу, коли вони робили спільні покупки. Це стосувалося харчування, походів у кіно, подорожей та шопінгу.

Якось дівчина запитала його, навіщо він зберігає чеки. Тоді хлопець відповів, що це просто звичка і йому подобається тримати їх як сувеніри.

Дівчина повірила цьому поясненню й ніколи не ставила під сумнів таку звичку протягом усіх трьох років їхніх стосунків.

Зрештою пара розійшлася і дівчина вирішила, що кожен піде своєю дорогою. Однак через кілька днів на порозі її будинку з’явилися три великі коробки. Відкривши їх, вона знайшла там чеки, які її колишній збирав протягом трьох років стосунків.

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Дівчина зазначила, що чеки були впорядковані за роками та місяцями, через що ця колекція більше нагадувала детальний звіт про витрати, ніж коробку зі спогадами про стосунки.

Хлопець надіслав колишній повідомлення про те, що ці чеки свідчать про їхні спільні покупки за три роки стосунків. Він встиг їх відсортувати й попросив дівчину сплатити половину суми, розділивши витрати порівну. Цей меседж приголомшив її.

Хлопець збирав три роки чеки Фото: Ілюстративне фото

Дівчина роками вважала, що хлопець зберігає чеки, бо вони нагадують йому про час, проведений разом. Натомість, як виявилося, він збирав їх, щоб згодом можна було поділити спільні витрати.

Дівчина зізналася, що, побачивши ці коробки, не знала, сміятися їй чи плакати. Те, що колись здавалося просто набором дрібних спогадів про спільні вечері, кіносеанси, подорожі та покупки, раптом перетворилося на детальний звіт про витрати в їхніх стосунках. Вона назвала цей досвід "розставанням із несподіваним фінальним підрахунком".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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