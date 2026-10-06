Заметно похудевшая Камалия раскрыла свой "секрет" (фото)

49-летняя украинская певица Камалия рассказала, насколько ей удалось похудеть за последнее время.

В Instagram артистка показала, как она выглядит сейчас, и подчеркнула, что изменения во внешности произошли, в частности, из-за проблем со здоровьем.

Камалия рассказала, как похудела

"После того, как я опубликовала видео в TikTok, в комментариях начали появляться различные обсуждения и предположения по поводу моего похудения. Кто-то пишет, что это искусственный интеллект, кто-то — что Mounjaro или Ozempic, а кто-то просто хейтит. Появились даже претензии, что я якобы скрываю какой-то "секрет" своего похудения. Так что вот мой ответ", — написала знаменитость.

Камалия напомнила, что в 2006 году у неё обнаружили аутоиммунный тиреоидит и узел в щитовидной железе, из-за чего ей назначили "Эутирокс".

Видео дня

"Но до 2021 года я всегда была стройной!" — подчеркнула певица.

Звезда сцены добавила, что в 2008 году, когда она выиграла Всемирный конкурс красоты, она весила 46 кг при росте 174 см.

"Я всю жизнь занимаюсь спортом и веду очень активный образ жизни. Я профессиональная наездница, имею первый разряд по конному спорту, была чемпионкой Украины по выездке. Плаваю, много хожу — 8–13 км, катаюсь на лыжах, коньках, велосипеде. Много работаю на сцене, занимаюсь балетом и тренируюсь в спортзале. Я никогда не переставала вести активный образ жизни", — подчеркнула Камалия.

Камалия сейчас Фото: kamaliyaofficial/instagram

С 2006 года началась её долгая борьба за то, чтобы стать мамой.

"Это было связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Затем я заболела COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес", — говорит певица.

Камалия всегда вела активный образ жизни Фото: Пресслужба

Похудела на 5 кг

В июне 2026 года знаменитость попала в реанимацию с воспалением кишечника и острым дивертикулитом. Камалии назначили лекарства и пожизненные строгие ограничения в питании.

"Да, я похудела. Но всего лишь примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет никакого "волшебного секрета". Сегодня я действительно придерживаюсь очень строгой диеты — но не ради похудения, а из-за состояния здоровья", — раскрыла Камалия свой "секрет".

Певица добавила, что никому не желает такого "рецепта похудения".

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