Тоня Матвиенко похудела на 5 кг: в чем ее секреты (фото)

45-летняя украинская певица и автор популярной песни "Ліхтарики" Тоня Матвиенко рассказала о том, как похудела.

Певица призналась, что благодаря правильному питанию и отказу от алкоголя за несколько месяцев похудела на 5 килограммов.

Тоня Матвиенко похудела на 5 кг

"От алкоголя отказалась. Три месяца. Нет, даже больше — четыре. Весна-лето… Я, кстати, похудела на 5 килограммов. Очень здорово — от чего-то отказаться", — сказала Тоня в проекте "Утро дома".

Дочь легендарной Нины Матвиенко добавила, что стала меньше есть, а основу её рациона составляет белок.

"Кстати, вот почему я похудела, как правильно говорят: "Зашейте себе рот и не ешьте". Нет, есть нужно, белок… Но это одно яйцо, кусочек огурчика, всё очень понемногу. Я хотела вернуться к тому весу, который у меня был 10 лет назад. Я всегда была очень худой, а потом, уже после вторых родов, начала набирать вес, становиться зрелой женщиной, и у меня появился такой вес", — отметила певица.

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Тоня Матвиенко Фото: Instagram

Тоня связывает эти изменения со стрессом, вызванным войной. После начала полномасштабного вторжения она набрала 10 кг.

"А сейчас я вернулась, вешу столько же, сколько и тогда, когда выходила замуж 10 лет назад. Мне нравится быть стройной, я себе нравлюсь!" — добавила артистка.

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