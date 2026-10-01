Тоня Матвієнко схудла на 5 кг: у чому її секрети (фото)

45-річна українська співачка та авторка вірусної пісні "Ліхтарики" Тоня Матвієнко розповіла про своє схуднення.

Виконавиця зізналася, що за допомогою харчування та відмови від алкоголю за кілька місяців втратила 5 кілограмів.

Тоня Матвієнко схудла на 5 кг

"Від алкоголю відмовилася. Три місяці. Ні, більше — чотири. Весна-літо… Я, до речі, схудла на 5 кілограмів. Дуже класно — від чогось відмовитися", — сказала Тоня в проєкті "Ранок вдома".

Донька легендарної Ніни Матвієнко додала, що стала мало їсти, а основа її раціону — білок.

"До речі, ось чому я схудла, як правильно кажуть: "Зашийте собі рот і не їжте". Ні, їсти треба, білок… Але це одне яйце, шматочок огірочка, все дуже маленьке. Я хотіла повернутися до тієї ваги, яка в мене була 10 років тому. Я завжди була дуже худою, а потім, вже після других пологів почала набирати вагу, ставати зрілою жінкою, у мене з’явилася така вага", — зазначила співачка.

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Тоня Матвієнко Фото: Instagram

Зміни Тоня повʼязує зі стресом через війну. Після початку повномасштабного вторгнення вона набрала 10 кг.

"А зараз я повернулася, важу стільки ж, скільки й тоді, коли виходила заміж 10 років тому. Мені подобається бути худорлявою, я собі подобаюся!" — додала артистка.

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