Помітно схудла Камалія розкрила свій "секрет" (фото)

49-річна українська співачка Камалія розповіла, наскільки їй вдалося схуднути за останній час.

В Instagram артистка показала, як зараз виглядає, та наголосила, що зміни в зовнішності відбувалися, зокрема, через проблеми зі здоровʼям.

Камалія розповіла, як схуднула

"Після того, як я опублікувала відео в TikTok, у коментарях почали з'являтися різні обговорення та припущення щодо мого схуднення. Хтось пише, що це штучний інтелект, хтось — що Mounjaro чи Ozempic, хтось просто хейтить. З'явилися навіть претензії, що я нібито приховую якийсь "секрет" свого схуднення. Тож ось моя відповідь", — написала знаменитість.

Камалія нагадала, що у 2006 році в неї виявили аутоімунний тиреоїдит і вузол у щитоподібній залозі, через що призначили "Еутирокс".

Видео дня

"Але до 2021 року я завжди була стрункою!" — наголосила співачка.

Зірка сцени додала, що у 2008 році, коли виграла Всесвітній конкурс краси, вона важила 46 кг при зрості 174 см.

"Я все життя займаюся спортом і веду дуже активний спосіб життя. Я професійна вершниця, маю перший розряд із кінного спорту, була чемпіонкою України з виїздки. Плаваю, багато ходжу — 8 — 13 км, катаюся на лижах, ковзанах, велосипеді. Багато працюю на сцені, займаюся з балетом і тренуюся у спортзалі. Активний спосіб життя я не припиняла вести ніколи", — наголосила Камалія.

Камалія зараз Фото: kamaliyaofficial/instagram

З 2006-го року почалася її довга боротьба за те, щоби стати мамою.

"Це було пов'язано з гормональними препаратами, операціями та ЕКО. Потім я захворіла на COVID, а після нього в мене виявили рак. Після гормональної хіміотерапії, операції та променевої терапії я дуже змінилася і почала набирати вагу", — каже співачка.

Камалія завжди вела активний спосіб життя Фото: Пресслужба

Схудла на 5 кг

У червні 2026 року знаменитість потрапила до реанімації із запаленням кишківника та гострим дивертикулітом. Камалії призначили препарати та пожиттєві жорсткі обмеження в харчуванні.

"Так, я схудла. Але всього лише приблизно на 5 кг за кілька місяців. І за цими п'ятьма кілограмами немає жодного "чарівного секрету". Сьогодні я справді дотримуюся дуже жорсткої дієти — але не заради схуднення, а через стан здоров'я", — розкрила Камалія свій "секрет".

Співачка додала, що нікому не бажає такого "рецепту схуднення".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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