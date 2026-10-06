Елена Кравец не узнала свою 23-летнюю дочь Марию (фото)
Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что не узнала свою 23-летнюю дочь Марию на новых фотографиях.
Девушка поделилась результатами недавней фотосессии в своём Instagram, а её знаменитая мама быстро отреагировала.
Как выглядит старшая дочь Кравец
Ведущая сначала поинтересовалась, что это была за съемка, о которой она не знала.
"Что это за замечательный фотосет, Марусик? Мама не в курсе", — написала Елена Кравец.
Впоследствии бывшая звезда "Квартала" репостнула пост дочери в сторис, признавшись, что сначала даже не узнала её.
"Не узнать собственную дочь на фото", — написала Кравец.
Дети Елены Кравец
У звезды "Вечернего квартала" и её мужа Сергея трое детей — 23-летняя дочь Мария и 10-летние близнецы Екатерина и Иван.
"Никогда не думала, что стану мамой двойни! Ни за что! Да и сейчас, если честно, порой не верится. Спасибо, что пришли в нашу семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я всё ещё молодая мамочка", — сказала однажды актриса.
Мария же с 16 лет живет отдельно от родителей.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Елена Кравец удивила стоимостью своего образа, а украинцы это "не оценили".
- Младшим детям актрисы и бывшей звезды "Квартала 95", близнецам Ивану и Екатерине, 19 июля исполнилось 10 лет.
Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.