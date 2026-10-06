Елена Кравец не узнала свою 23-летнюю дочь Марию (фото)

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, что не узнала свою 23-летнюю дочь Марию на новых фотографиях.

Девушка поделилась результатами недавней фотосессии в своём Instagram, а её знаменитая мама быстро отреагировала.

Как выглядит старшая дочь Кравец

Ведущая сначала поинтересовалась, что это была за съемка, о которой она не знала.

"Что это за замечательный фотосет, Марусик? Мама не в курсе", — написала Елена Кравец.

Дочь Елены Кравец Фото: Instagram

Дочь Елены Кравец Фото: Instagram

Впоследствии бывшая звезда "Квартала" репостнула пост дочери в сторис, признавшись, что сначала даже не узнала её.

"Не узнать собственную дочь на фото", — написала Кравец.

Мария Кравец Фото: Instagram

Дети Елены Кравец

У звезды "Вечернего квартала" и её мужа Сергея трое детей — 23-летняя дочь Мария и 10-летние близнецы Екатерина и Иван.

"Никогда не думала, что стану мамой двойни! Ни за что! Да и сейчас, если честно, порой не верится. Спасибо, что пришли в нашу семью, мои Инь и Янь. Спасибо, что рядом с вами я всё ещё молодая мамочка", — сказала однажды актриса.

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Мария же с 16 лет живет отдельно от родителей.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Елена Кравец удивила стоимостью своего образа, а украинцы это "не оценили".

Младшим детям актрисы и бывшей звезды "Квартала 95", близнецам Ивану и Екатерине, 19 июля исполнилось 10 лет.

Кроме того, актриса призналась, что во время войны вообще не общается со своей кумой Еленой Зеленской.