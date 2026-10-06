Олена Кравець не впізнала свою 23-річну доньку Марію (фото)
Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець зізналася, що не впізнала свою 23-річну доньку Марію на нових знімках.
Результатами нещодавньої фотосесії дівчина поділилася у своєму Instagram, а зіркова мама швидко відреагувала.
Як виглядає старша дочка Кравець
Ведуча спочатку поцікавилася, що це була за зйомка, про яку вона не знала.
"Що це за чудовий фотосет, Марусик? Мама не в курсі", — написала Олена Кравець.
Згодом колишня зірка "Кварталу" репостнула допис доньки в сторіс, зізнавшись, що навіть не впізнала її спершу.
"Не впізнати рідну доньку на фото", — написала Кравець.
Діти Олени Кравець
У зірки "Вечірнього кварталу" та її чоловіка Сергія троє дітей — 23-річна донька Марія та 10-річні двійнята Катерина та Іван.
"Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся" — казала якось акторка.
Марія ж з 16 років живе окремо від батьків.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олена Кравець здивувала вартістю свого образу, а українці це "не оцінили".
- Молодшим дітям акторки та колишньої зірки "Кварталу 95", двійнятам Івану та Катерині, 19-го липня виповнилося 10 років.
Крім того, акторка зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.