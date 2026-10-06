Олена Кравець не впізнала свою 23-річну доньку Марію (фото)

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець зізналася, що не впізнала свою 23-річну доньку Марію на нових знімках.

Результатами нещодавньої фотосесії дівчина поділилася у своєму Instagram, а зіркова мама швидко відреагувала.

Як виглядає старша дочка Кравець

Ведуча спочатку поцікавилася, що це була за зйомка, про яку вона не знала.

"Що це за чудовий фотосет, Марусик? Мама не в курсі", — написала Олена Кравець.

Дочка Олени Кравець Фото: Instagram

Дочка Олени Кравець Фото: Instagram

Згодом колишня зірка "Кварталу" репостнула допис доньки в сторіс, зізнавшись, що навіть не впізнала її спершу.

"Не впізнати рідну доньку на фото", — написала Кравець.

Марія Кравець Фото: Instagram

Діти Олени Кравець

У зірки "Вечірнього кварталу" та її чоловіка Сергія троє дітей — 23-річна донька Марія та 10-річні двійнята Катерина та Іван.

"Ніколи не думала, що буду мамою двійні! От ніколи! Та і зараз іноді не віриться, якщо чесно. Дякую, що прийшли до нас в родину, мої Інь та Янь. Дякую, що поруч з вами я все ще молода матуся" — казала якось акторка.

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Марія ж з 16 років живе окремо від батьків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олена Кравець здивувала вартістю свого образу, а українці це "не оцінили".

Молодшим дітям акторки та колишньої зірки "Кварталу 95", двійнятам Івану та Катерині, 19-го липня виповнилося 10 років.

Крім того, акторка зізналася, що під час війни взагалі не спілкується з кумою Оленою Зеленською.