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Мария Бурмака "подколола" психологические советы Натальи Холоденко

Бурмака подколола Холоденко
Мария Бурмака и Наталья Холоденко | Фото: коллаж Фокус

Известная украинская певица Мария Бурмака иронично отреагировала на советы психолога Натальи Холоденко.

В Threads украинка (liliyakyrychenko) поделилась мыслями, которые услышала на мастер-классе Холоденко.

Бурмака "подколола" Холоденко

"Зашла на мастер-класс Натальи Холоденко на 5 минут, почерпнула два открытия и вышла. 1. Веселые люди всегда зарабатывают больше, чем унылые ка*ашки. 2. Нужно помечтать и представить жизнь своей мечты во всех деталях. А потом спросить себя: "А как может быть ещё лучше?" Пошла радоваться, и вы радуйтесь", — написала девушка.

В комментарии к посту "пришла" Мария Бурмака и отметила, что тоже знает одно "правило".

"Лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. Я тоже знаю этот волшебный рецепт", — написала певица.

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Бурмака "подколола" Холоденко
Бурмака "подколола" Холоденко
Фото: Threads

Люди в комментариях также стали давать свои "советы":

  • "Родитесь здоровыми, в обеспеченной семье, в большом городе с множеством возможностей и, главное, в стране, где в ближайшие 100 лет не будет войны. Больной, у бедных родителей в маленьком унылом городке в стране, где будет война, не рождайтесь. С вас 1000 гривен".
  • "Всегда радостные люди — это пациенты психиатрических больниц. А так классные инсайты, жаль, что вы так быстро вышли, ведь столько ещё полезного могли нам оттуда принести".
  • "Ахахах, это как сказать: рождайтесь в богатой семье, желательно где-нибудь в Монако, и не болейте".
  • "Не хотите работать? Купите 2–3 квартиры и сдавайте их, а на деньги от аренды живите. Где взять деньги на квартиры — а я хз, сова не тактик, сова стратег".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Холоденко поссорилась с Поляковой и сравнила её с Ани Лорак: "К предателю вопросов меньше".