Марія Бурмака "підколола" психологічні поради Наталії Холоденко

Відома українська співачка Марія Бурмака іронічно відреагувала на поради психологині Наталії Холоденко.

У Threads українка (liliyakyrychenko) поділилася інсайтами, які почула на майстер-класі Холоденко.

Бурмака "підколола" Холоденко

"Зайшла на майстер клас Наталії Холоденко на 5 хвилин, зловила два інсайти і вийшла. 1. Завжди радісні люди заробляють більше, чим унилі ка*ашки. 2. Потрібно помріяти і побачити життя своєї мрії в деталях. А потім запитати себе: "А як може бути ще краще?" Пішла радіти, і ви радійте", — написала дівчина.

У коментарі до допису "прийшла" Марія Бурмака та зазначила, що теж знає одне "правило".

"Краще бути здоровим і багатим, чим хворим і бідним. Я теж знаю цей феєричний рецепт", — написала співачка.

Бурмака "підколола" Холоденко Фото: Threads

Люди в коментарях також взялися давати свої "поради":

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"Народжуйтесь здоровою, в заможній родині, у великому місті з багатьма можливостями і головне — в країні, де найближчі 100 років не буде війни. Хворою, в бідних батьків у маленькому депресивному містечку в країні, де буде війна, не народжуйтесь. З вас 1000 гримнів".

"Завжди радісні люди це пацієнти психіатричних лікарень. А так класні інсайти, шкода, що ви так швидко вийшли, це ж стільки ще корисного могли нам звідти принести".

"Ахахах, це як сказати: народжуйтесь в багатій сім'ї, бажано десь в Монако, і не хворійте".

"Не хочете працювати? Купіть 2-3 квартири і здавайте їх, а на гроші із оренди живіть. Де взяти гроші на квартири — а я хз, сова не тактик, сова стратег".

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