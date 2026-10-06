Пять вещей, которые не стоит покупать в интернете: Андре Тан дал советы

Онлайн-покупки одежды — лучший тренд последнего времени для женщин, любящих шопинг. Впрочем, некоторые вещи украинский дизайнер Андре Тан советует приобретать в обычных магазинах.

Так, брюки и обувь лучше покупать лично в магазине, чтобы можно было примерить и убедиться, что эти вещи вам идут. Своими советами Андре Тан поделился на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Джинсы неизвестного бренда

Андре Тан советует не покупать джинсы в интернете, поскольку при выборе главной проблемой может стать правильный размер и дизайн. В обычном магазине можно лично оценить длину и ткань вещей.

Джинсы лучше покупать в магазине Фото: Иллюстративное фото

Бюстгальтер

Дизайнер подчеркнул, что в интернете сложно оценить чашку, объем и степень поддержки модели. Поэтому за бюстгальтером лучше отправиться в магазин.

Бюстгальтер лучше покупать в обычном магазине Фото: Иллюстративное фото

Обувь для длительного ношения

По словам Андре Тана, не каждая модель обуви может хорошо сидеть на ноге, даже если вы знаете свой размер. Поэтому лучше примерить ботинки в магазине, чтобы не получился провал.

Видео дня

Обувь лучше примерить в магазине Фото: Иллюстративное фото

Вечерние платья

Платье сложного кроя, корсет, драпировка и вырезы должны хорошо сидеть на вашей фигуре, поэтому их нужно примерять в магазине.

Платье с корсетом Фото: Иллюстративное фото

Пальто или жакеты из дешевой ткани

Андре Тан отметил, что такие вещи на фото могут выглядеть очень красиво, но вы не ощущаете ни фактуру, ни вес ткани.

Пальто лучше примерить в магазине Фото: Иллюстративное фото

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан рассказал о вещах, которые в 2026 году утратили актуальность. Среди них — всеми любимые джинсы-скини, а также мелкие аксессуары.

Кроме того, дизайнер поделился информацией об актуальных сумках на осень 2026 года. Сейчас микросумки постепенно уходят на второй план. Таким образом, этот аксессуар должен быть не только стильным, но и практичным.

Кроме того, Андре Тан рассказал, каких ошибок следует избегать при выборе обуви. Ведь идеальный образ — это не только одежда, но и правильно подобранная обувь.