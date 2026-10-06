П'ять речей, які не варто купувати в інтернеті: Андре Тан дав поради
Онлайн-покупки одягу – найкращий мастхев останнім часом для жінок, які полюбляють шопінг. Втім, деякі речі український дизайнер Андре Тан радить придбати у фізичних магазинах.
Так, штани та взуття краще купувати особисто у магазині, щоб можна було приміряти та впевнитись, що вам личать ці речі. Порадами Андре Тан поділився на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).
Джинси незнайомого бренду
Андре Тан радить не купувати онлайн джинси, оскільки під час вибору головною проблемою може стати правильний розмір та дизайн. У фізичному магазині можна особисто оцінити довжину та тканину речей.
Бюстгальтер
Дизайнер наголосив, що онлайн складно оцінити чашку, об’єм та підтримку моделі. Тому за бюстгальтером краще піти у магазин.
Взуття для тривалого носіння
За словами Андре Тана, не кожна модель взуття може гарно сісти на ніжку, навіть якщо ви знаєте свій розмір. Тому краще приміряти черевички в магазині, аби не вийшов факап.
Вечірні сукні
Сукня складного крою, корсет, драпірування та вирізи мають гарно сидіти по вашій фігурі, тому їх треба міряти у магазині.
Пальто або жакети з дешевої тканини
Андре Тан зазначив, що такі речі на фото можуть виглядати дуже красиво, але ви не відчуваєте ні фактуру, ні вагу тканини.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андре Тан розповів про речі, які у 2026 році втратили актуальність. Серед них – всіма улюблені джинси скіні, а також маленькі аксесуари.
- Також дизайнер поділився актуальними сумками на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.
Крім того, Андре Тан розповів, яких помилок варто уникати під час вибору взуття. Адже ідеальний образ – це не тільки одяг, а ще й правильно підібране взуття.