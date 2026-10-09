Монро, Наполеон и Оскар Уайльд: любовные письма, изменившие историю (фото)

Любовные письма в руках монархов, литературных гениев и икон поп-культуры становились политическим оружием, доказательствами в суде и даже катализаторами религиозных расколов.

Во Всемирный день почты, 9 октября, трудно найти более увлекательную тему, чем эпистолярное наследие — письма, которые не просто отражали чувства, но и буквально меняли ход истории.

Генрих VIII и Анна Болейн

Когда английский король Генрих VIII влюбился в энергичную фрейлину Анну Болейн, она отказалась становиться очередной тайной любовницей, потребовав вместо этого корону. Поскольку первый брак короля с Екатериной Арагонской не принёс наследника мужского пола, Генрих начал отчаянную "эпистолярную осаду".

Сохранилось семнадцать писем короля (написанных на французском языке); интересно, что в них он предстает не тираном, а уязвимым мужчиной. Король пишет: "Умоляю вас узнать о моих намерениях… и заверить меня, что вы согласны полностью отдаться моей любви", или же признается, что "ранен стрелой любви" и тоскует по ней в разлуке. В ответ на её подарок — кулон в форме корабля с бриллиантом и фигуркой девушки — он пишет, что готов посвятить ей всю свою жизнь.

Видео дня

Впрочем, Папа Римский отказался аннулировать первый брак монарха. Чувства подтолкнули Генриха VIII к радикальному шагу: он разорвал отношения с Ватиканом, провозгласил себя главой церкви и начал Английскую Реформацию. Так родилась Англиканская церковь. Судьба самой Анны была трагической — в конце концов её казнили, — но её дочь, Елизавета I, стала одной из самых выдающихся правительниц Англии.

Анна Болейн Фото: wikipedia

Наполеон Бонапарт и Жозефина

В письмах генерала (а впоследствии императора) Наполеона к его жене Жозефине гениальная военная тактика переплетается с почти одержимой эмоциональной зависимостью.

Послания Наполеона были полны бурных, эмоциональных излияний, отправленных прямо с полей сражений Итальянской кампании.

"Я не прожил ни одного дня, не любя тебя; я не провёл ни одной ночи, не держа тебя в объятиях… Моя душа пуста, когда тебя нет рядом", — писал он в 1796 году. Когда Жозефина (которая сначала относилась к нему сдержаннее и изменяла ему в Париже) не отвечала, тон его писем становился гневным: "Я больше не люблю тебя; напротив, я презираю тебя. Ты жалкая, подлая, глупая Золушка".

Историки утверждают, что депрессия или приподнятое настроение, вызванные письмами Жозефины, влияли на настроение Наполеона во время командования войсками. Даже после развода, вызванного отсутствием наследника, Наполеон продолжал писать ей. А имя "Жозефина" стало последним словом, которое он произнес перед смертью на острове Святой Елены.

Несколько лет назад вышел фильм о Наполеоне и Жозефине с Хоакином Фениксом в главной роли.

Наполеон Бонапарт Фото: Wikipedia

Оскар Уайльд и лорд Альфред Дуглас

Переписка между известным ирландским писателем Оскаром Уайльдом и молодым аристократом лордом Альфредом Дугласом ("Бози") — это история о том, как увлечение поэзией превратилось в юридическую ловушку.

Уайлд писал Бози невероятно изысканные письма, проникнутые эстетизмом. В одном из самых известных (от января 1893 года) он писал: "Твоя нежная душа, наполовину роза, наполовину золото, блуждает между музыкой и романтикой. Мое существо не может найти лучшего пристанища…"

Впрочем, отец Бози, маркиз Квинсберри, обвинил Уайлда в аморальном поведении. Во время громкого судебного процесса 1895 года прокурор зачитал эти письма в качестве ключевого доказательства "содомии". Суд истолковал романтические метафоры Уайлда буквально. Писателя приговорили к двум годам каторжных работ. Находясь в тюрьме Рединг, Уайлд написал свое последнее исповедальное письмо Дугласу — De Profundis ("Из глубины").

Могила Оскара Уайльда в Париже Фото: Wikipedia

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио

Брак между голливудской иконой Мэрилин Монро и легендой бейсбола Джо Ди Маджио продлился всего девять месяцев, однако их связь была глубже, чем казалось.

После одной из многочисленных ссор во время бракоразводного процесса в 1954 году Джо написал Мэрилин отчаянное письмо — она хранила его в сумочке до конца жизни: "Я люблю тебя и хочу быть с тобой. Нет…"

Мэрилин Монро Фото: Википедия

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Мэрилин Монро взяла свой знаменитый псевдоним в августе 1946 года, когда подписала первый контракт с киностудией 20th Century Fox.

Легендарная актриса умерла более 60 лет назад, а её наследие живёт в популярной культуре. На протяжении своей карьеры киноикона считала своим домом более 40 мест, включая пентхаус в Нью-Йорке.

На самом деле у Нормы Джин была стройная и миниатюрная фигура типа "песочные часы" с очень тонкой талией, а популярный миф о её "пышных формах плюс-сайз" возник лишь из-за изменения системы обозначения размеров одежды.