Любовница, затмившая первую леди: что известно о романе Мэрилин Монро с Кеннеди

Мэрилин Монро взяла свой знаменитый псевдоним в августе 1946, когда подписала первый контракт с киностудией 20th Century Fox.

Норма Джин вошла в историю как легендарная актриса, одна из самых красивых женщин мира. К тому же имела роман с президентом США Джоном Кеннеди.

Почему именно "Мерилин Монро"

Директор студии Бен Лайон предложил Норме имя Мэрилин в честь своей любимой актрисы Бродвея Мэрилин Миллер.

Джин добавила к псевдониму девичью фамилию своей матери (которая раньше принадлежала ее бабушке) — Монро.

Официально в своих документах актриса сменила имя на Мэрилин Монро значительно позже – в 1956 году.

Роман из Кеннеди

Роман между Мэрилин Монро и 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеди — одна из самых больших, самых скандальных и обросших мифами тайн XX века. Образ любовницы, которая "затмила первую леди Жаклин Кеннеди", прочно закрепилась в массовой культуре, однако реальные факты и серьезные исследования биографов рисуют гораздо более сложную и менее романтичную картину.

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Несмотря на легенды о многолетнем бурном романе, большинство авторитетных биографов (в частности Дональд Спото) сходятся на том, что у Монро и Кеннеди не было длительных отношений. Они пересекались в одних компаниях несколько раз между 1954 и 1962 годами.

Для Джона Кеннеди, известного многочисленными внебрачными связями, Мэрилин была лишь "очередной яркой победой". Когда Монро, имевшая нестабильное эмоциональное состояние, стала слишком сильно привязываться к нему, президент разорвал контакты, считая ее угрозой своей политической репутации.

Мэрилин Монро и Джон Кеннеди Фото: Из открытых источников

Монро и братья Кеннеди

Кульминацией и финалом их истории стало выступление Мэрилин на 45-летии Кеннеди в Мэдисон-сквер-гарден 19 мая 1962 года. Ее выход в полупрозрачном платье и чувственное исполнение песни Happy Birthday, Mr. President фактически подтвердили слухи об их связи по всему миру. Кеннеди был взбешен такой публичностью.

Из-за жесткой цензуры Секретной службы США и ФБР почти все фотографии, где Монро и Кеннеди запечатлены вместе, были уничтожены. Сохранился только один официальный снимок, сделанный фотографом Сесилом Стинсоном на закрытой вечеринке после того же выступления в мае 1962 года. На нем также присутствует брат президента Роберт Кеннеди. В последние месяцы жизни Монро была влюблена уже в него.

Монро и братья Кеннеди Фото: из открытых источников

Противостояние с Жаклин Кеннеди

Публично первая леди США всегда сохраняла безупречное лицо и статус иконы стиля, однако за кулисами шла психологическая драма.

Жаклин знала о похождениях мужа (в том числе и о связи с Мэрилин), но была готова терпеть их, пока это не становилось публичным скандалом.

По данным журналистских расследований, Мэрилин Монро в состоянии депрессии и алкогольного опьянения позвонила по телефону Жаклин Кеннеди. Актриса заявила, что Джон обещал развестись и жениться на ней. На что первая леди иронически ответила: "Прекрасно, Мэрилин, ты переедешь в Белый дом и возьмешь на себя все обязанности первой леди, а я уеду, и все проблемы достанутся тебе".

Джеки Кеннеди демонстративно проигнорировала тот грандиозный гала-концерт в Мэдисон-сквер-гарден, уехав с детьми на конное шоу, чтобы не находиться в одном пространстве с Монро.

Жаклин Кеннеди Фото: Из открытых источников

Трагический финал

В августе 1962 года 36-летнюю Мэрилин Монро нашли мертвой от передозировки барбитуратами. Смерть звезды породила десятки конспирологических теорий: от того, что ее убрало ФБР или ЦРУ из-за компромата на первых лиц государства, до версии о причастности клана Кеннеди. Однако официальной причиной осталось самоубийство.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Новый документальный фильм о Мэрилин Монро утверждает, что смерть голливудской иконы могла быть инсценирована.

В 2022 году платье знаменитости продали за 100 тысяч долларов.

Легендарная актриса умерла более 60 лет назад, а ее наследие живет в популярной культуре. В течение своей карьеры киноикона более 40 мест чувствовала своим домом, включая пентхаус в Нью-Йорке.