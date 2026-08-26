Коханка, яка затьмарила першу леді: що відомо про роман Мерилін Монро з Кеннеді

Мерилін Монро взяла свій знаменитий псевдонім у серпні 1946 року, коли підписала перший контракт з кіностудією 20th Century Fox.

Норма Джин увійшла в історію як легендарна акторка, одна з найкрасивіших жінок світу. До того ж, мала роман з президентом США Джоном Кеннеді.

Чому саме "Мерилін Монро"

Директор студії Бен Лайон запропонував Нормі ім'я Мерилін на честь своєї улюбленої акторки Бродвею Мерилін Міллер.

Джин додала до псевдоніма дівоче прізвище своєї матері (яке раніше належало її бабусі) — Монро.

Офіційно у своїх документах акторка змінила ім'я на Мерилін Монро значно пізніше — у 1956 році.

Роман з Кеннеді

Роман між Мерилін Монро та 35-м президентом США Джоном Ф. Кеннеді — це одна з найбільших, найскандальніших та найбільш оброслих міфами таємниць XX століття. Образ коханки, яка "затьмарила першу леді Жаклін Кеннеді", міцно закріпився у масовій культурі, проте реальні факти та серйозні дослідження біографів малюють набагато складнішу й менш романтичну картину.

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Попри легенди про багаторічний бурхливий роман, більшість авторитетних біографів (зокрема Дональд Спото) сходяться на тому, що між Монро та Кеннеді не було тривалих стосунків. Вони перетиналися в одних компаніях кілька разів між 1954 та 1962 роками.

Для Джона Кеннеді, відомого численними позашлюбними зв'язками, Мерилін була лише "черговою яскравою перемогою". Коли Монро, яка мала нестабільний емоційний стан, почала занадто сильно прив'язуватися до нього, президент розірвав контакти, вважаючи її загрозою для своєї політичної репутації.

Мерилін Монро та Джон Кеннеді Фото: З відкритих джерел

Монро і брати Кеннеді

Кульмінацією та водночас фіналом їхньої історії став виступ Мерилін на 45-річчі Кеннеді в Медісон-сквер-гарден 19 травня 1962 року. Її вихід у напівпрозорій сукні та чуттєве виконання пісні Happy Birthday, Mr. President фактично підтвердили чутки про їхній зв'язок на весь світ. Кеннеді був розлючений такою публічністю.

Через жорстку цензуру Секретної служби США та ФБР майже всі фотографії, де Монро і Кеннеді зафіксовані разом, були знищені. Зберігся лише один офіційний знімок, зроблений фотографом Сесілом Стінсоном на закритій вечірці після того самого виступу в травні 1962 року. На ньому також присутній брат президента, Роберт Кеннеді. В останні місяці життя Монро була закохана вже в нього.

Монро і брати Кеннеді Фото: з відкритих джерел

Протистояння з Жаклін Кеннеді

Публічно перша леді США завжди зберігала бездоганне обличчя та статус ікони стилю, проте за лаштунками точилася психологічна драма.

Жаклін знала про походеньки чоловіка (зокрема й про зв'язок з Мерилін), але була готова терпіти їх, допоки це не ставало публічним скандалом.

За даними журналістських розслідувань, Мерилін Монро в стані депресії та алкогольного сп'яніння зателефонувала Жаклін Кеннеді. Актриса заявила, що Джон обіцяв розлучитися і одружитися з нею. На що перша леді іронічно відповіла: "Чудово, Мерилін, ти переїдеш у Білий дім і візьмеш на себе всі обов'язки першої леді, а я з'їду, і всі проблеми дістануться тобі".

Джекі Кеннеді демонстративно проігнорувала той самий грандіозний гала-концерт у Медісон-сквер-гарден, поїхавши з дітьми на кінне шоу, щоб не перебувати в одному просторі з Монро.

Жаклін Кеннеді Фото: З відкритих джерел

Трагічний фінал

У серпні 1962 року 36-річну Мерилін Монро знайшли мертвою від передозування барбітуратами. Смерть зірки породила десятки конспірологічних теорій: від того, що її прибрало ФБР чи ЦРУ через компромат на перших осіб держави, до версії про причетність клану Кеннеді. Проте офіційною причиною залишилося самогубство.

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