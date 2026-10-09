Монро, Наполеон та Оскар Вайлд: любовні листи, які змінили історію (фото)

Любовні листи в руках монархів, літературних геніїв та ікон попкультури ставали політичною зброєю, доказами в суді та навіть каталізаторами релігійних розколів.

У Всесвітній день пошти, 9 жовтня, важко знайти більш захопливу тему, ніж епістолярна спадщина — листи, які не просто фіксували почуття, а й буквально змінювали хід історії.

Генріх VIII та Анна Болейн

Коли англійський король Генріх VIII закохався в енергійну фрейліну Анну Болейн, вона відмовилася ставати черговою таємною коханкою, натомість вимагаючи корони. Оскільки перший шлюб короля з Катериною Арагонською не дав спадкоємця чоловічої статі, Генріх розпочав відчайдушну "епістолярну облогу".

Збереглося сімнадцять листів короля (написаних французькою мовою); цікаво, що в них він постає не тираном, а вразливим чоловіком. Король пише: "Благаю вас дізнатися про мої наміри… і запевнити мене, що ви згодні цілковито віддатися моєму коханню", або ж зізнається, що "поранений стрілою кохання" і тужить за нею в розлуці. У відповідь на її подарунок — підвіску у формі корабля з діамантом і фігуркою дівчини — він пише, що готовий присвятити їй усе своє життя.

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Втім, Папа Римський відмовився анулювати перший шлюб монарха. Почуття спонукали Генріха VIII до радикального кроку: він розірвав стосунки з Ватиканом, проголосив себе главою церкви й розпочав Англійську Реформацію. Так народилася Англіканська церква. Доля самої Анни була трагічною — зрештою її стратили, — але її донька, Єлизавета I, стала однією з найвидатніших правительок Англії.

Анна Болейн Фото: wikipedia

Наполеон Бонапарт і Жозефіна

У листах генерала (а згодом імператора) Наполеона до його дружини Жозефіни геніальна військова тактика переплітається з майже одержимою емоційною залежністю.

Послання Наполеона були сповнені бурхливих, емоційних виливів, надісланих просто з полів битв Італійської кампанії.

"Я не провів жодного дня, не кохаючи тебе; я не провів жодної ночі, не тримаючи тебе в обіймах… Моя душа порожня, коли тебе немає поруч", — писав він у 1796 році. Коли Жозефіна (яка спершу ставилася до нього стриманіше й зраджувала в Парижі) не відповідала, тон його листів ставав гнівним: "Я більше не кохаю тебе; навпаки, я зневажаю тебе. Ти жалюгідна, підла, безглузда Попелюшка".

Історики кажуть, що депресія або піднесення, викликані листами Жозефіни, впливали на настрій Наполеона під час командування військами. Навіть після розлучення, спричиненого відсутністю спадкоємця, Наполеон продовжував писати їй. А ім’я "Жозефіна" стало останнім словом, яке він вимовив перед смертю на острові Святої Єлени.

Кілька років тому вийшов фільм про Наполеона та Жозефіну з Гоакіном Феніксом у головній ролі.

Наполеон Бонапарт Фото: Wikipedia

Оскар Вайлд і лорд Альфред Дуглас

Листування між відомим ірландським письменником Оскаром Вайлдом і молодим аристократом лордом Альфредом Дугласом ("Бозі") — це історія про те, як поетичне захоплення перетворилося на юридичну пастку.

Вайлд писав Бозі неймовірно вишукані листи, пройняті естетизмом. В одному з найвідоміших (від січня 1893 року) він писав: "Твоя тендітна душа, наполовину троянда, наполовину золото, блукає між музикою та романтикою. Моє єство не може знайти кращого прихистку…"

Втім, батько Бозі, маркіз Квінсберрі, звинуватив Вайлда в аморальній поведінці. Під час гучного судового процесу 1895 року прокурор зачитав ці листи як ключовий доказ "содомії". Суд витлумачив романтичні метафори Вайлда буквально. Письменника засудили до двох років каторжних робіт. Перебуваючи у в’язниці Редінг, Вайлд написав свого останнього сповідального листа до Дугласа — De Profundis ("З глибини").

Могила Оскара Вайлда в Парижі Фото: Wikipedia

Мерилін Монро та Джо Ді Маджіо

Шлюб між голлівудською іконою Мерилін Монро та легендою бейсболу Джо Ді Маджіо тривав лише дев’ять місяців, проте їхній звʼязок був глибшим, ніж здавалося.

Після однієї з численних сварок під час шлюборозлучного процесу 1954 року Джо написав Мерилін відчайдушного листа — вона зберігала його в сумочці до кінця життя: "Я кохаю тебе і хочу бути з тобою. Ні…"

Мерилін Монро Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мерилін Монро взяла свій знаменитий псевдонім у серпні 1946 року, коли підписала перший контракт з кіностудією 20th Century Fox.

Легендарна акторка померла понад 60 років тому, а її спадщина живе в популярній культурі. Протягом своєї кар'єри кіноікона понад 40 місць відчувала своїм домом, включаючи пентхаус у Нью-Йорку.

Насправді Норма Джин мала струнку та мініатюрну фігуру типу "пісочний годинник" з дуже тонкою талією, а популярний міф про її "пишні форми плюс-сайз" виник лише через еволюцію маркування розмірів одягу.