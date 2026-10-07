Лысый и втрое больше: где сейчас звезда "Фабрики звезд", в которого были влюблены все девушки (фото)

Бывший участник третьего сезона "Фабрики звезд" Василий Нагирняк, которого помнят как худощавого юношу с обесцвеченными волосами, сейчас живет в Италии и работает свадебным видеографом.

На днях в Threads появились новые фото артиста. Поклонники украинской эстрады "нулевых" в восторге: манерный блондинчик, в которого были влюблены все девушки, превратился в лысого бородатого мужчину с рельефной мускулатурой.

Волну ностальгии вызвала пользовательница Тина Антоненко, которая сравнила две фотографии — архивную и актуальную — и подписала их с шутливой интонацией: "Миллениалы, смотрите, как наш Вася вырос!".

Участник третьего сезона "Фабрики звезд" Василий Нагирняк Фото: Threads

Пост быстро разлетелся по сети и собрал десятки комментариев от тех, для кого "фабриканты" в свое время были кумирами. Пользователи сети начали наперебой шутить: "Это уже не Вася, это Василий", "Сколько я спала? Когда состоялась презентация "Василий Про Макс"?". Сам Василий позже также "откликнулся" в комментариях: "Вы такие милые, будьте просто здоровы".

От сцены до озера Комо

Нагирняк окончательно закрыл музыкальную главу своей жизни. На "Фабрику звезд-3" он попал совсем юным, а в 2012 году попытался пройти национальный отбор на Евровидение. В том же году исполнитель завоевал гран-при фестиваля Crimea Music Fest и получил "Золотую звезду Аллы Пугачевой".

Василий Нагирняк пытался пробиться на эстраду Фото: Instagram

Однако шоу-бизнес давно остался в прошлом. Василий переехал в Италию и нашел себя в сфере видеосъемки.

"Я снимаю свадьбы такими, какими они происходят на самом деле. Меня зовут Василий — я свадебный видеограф, живу на озере Комо и работаю по всей Италии и Европе", — рассказывает он о своей специализации в Instagram.

Василия сегодня не узнать Фото: Instagram

Так что история бывшего кумира подростков сложилась не совсем так, как можно было представить в 2000-х: вместо больших сцен и гастролей у него теперь итальянские пейзажи, романтические кадры и пары, которые доверяют ему самый важный день своей жизни.

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