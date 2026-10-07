Лисий і втричі більший: де тепер зірка "Фабрики зірок", в якого були закохані всі дівчата (фото)

Колишній учасник третьої "Фабрики зірок" Василь Нагірняк, якого пам'ятають худорлявим юнаком із вибіленим волоссям, нині живе в Італії та працює весільним відеографом.

Нові фото артиста з'явилися в Threads цими днями. Фанати української естради "нульових" вражені: манірний хлопчин-блондин, в якого були закохані всі дівчата, став лисим бородатим чоловіком із рельєфною мускулатурою.

Хвилю ностальгії запустила користувачка Тіна Антоненко, яка порівняла дві світлини – архівну і актуальну, підписавши їх із жартівливою інтонацією: "Міленіали, дивіться, як наш Вася виріс!".

Учасник третьої "Фабрики зірок" Василь Нагірняк Фото: Threads

Допис швидко розлетівся мережею й зібрав десятки реакцій від тих, для кого "фабриканти" свого часу були кумирами. Користувачі мережі почали навперебій жартувати: "Це вже не Вася, це Василь", "Скільки я спала? Коли відбулась презентація Василь Про Макс?". Сам Василь пізніше також "прийшов" у коментарі: "Ви такі милі, будьте просто здорові".

Від сцени до озера Комо

Музичну сторінку свого життя Нагірняк закрив остаточно. На "Фабрику зірок-3" він потрапив зовсім юним, а в 2012 році спробував пробитися на Нацвідбір на Євробачення. Того ж року виконавець здобув гран-прі фестивалю Crimea Music Fest і отримав "Золоту зірку Алли Пугачової".

Василь Нагірняк намагався пробитися на естраду Фото: Instagram

Проте шоу-бізнес давно залишився позаду. Василь переїхав до Італії й знайшов себе у відеозйомці.

"Я знімаю весілля так, як вони відбуваються насправді. Мене звати Василь – я весільний відеограф, що мешкає на озері Комо та працює по всій Італії та Європі", – розповідає він про свою спеціалізацію в Instagram.

Василя сьогодні не впізнати Фото: Instagram

Тож історія колишнього кумира підлітків склалася не зовсім так, як можна було уявити у 2000-х: замість великих сцен і гастролей у нього тепер італійські пейзажі, романтичні кадри й пари, які довіряють йому найважливіший день свого життя.

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