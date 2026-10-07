Катя Осадчая рассказала, собирается ли уезжать из Киева (фото)

Украинская телеведущая и многодетная мама Катя Осадчая рассказала, планирует ли она уезжать из Киева вместе с маленькими детьми.

Звезда экрана ответила в своём Instagram на вопросы, интересующие её подписчиков. Пока она не собирается уезжать из столицы вместе с сыновьями Иваном и Данилом.

Осадчая не планирует уезжать из Киева

"Дети учатся в Киеве, учатся в бомбоубежищах. Мы не планируем уезжать на Западную Украину. Насколько это будет возможно, столько времени мы и останемся в Киеве", — сказала Осадчая.

Звездная мама также добавила, что на самом деле у нее нет какого-то секрета, как не переживать за детей во время российских обстрелов.

"Я всё время переживаю, когда они в детском саду или в школе. Переживаю!" — призналась жена Юрия Горбунова.

Катя Осадчая с сыновьями Фото: Katya Osadcha/Instagram

Личная жизнь Осадчей

Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают 5-летнего сына Даниила и 9-летнего сына Ивана. Супруги поженились в 2017 году. Своего первенца звездные родители долгое время не показывали публике.

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У Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Молодой человек сейчас учится в США и время от времени видится с мамой и своими младшими братьями.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Осадчая надела нежный наряд и поделилась своими размышлениями о стрессе и тревоге во время войны.

Осадчая поделилась с подписчиками редкими кадрами с отдыха у моря.

Ведущая говорит, что её 23-летний сын Илья, сын политика Олега Полищука, планирует вернуться в Украину после окончания учёбы в США.