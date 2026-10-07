Катя Осадча зізналася, чи буде виїжджати з Києва (фото)

Українська телеведуча та багатодітна мама Катя Осадча зізналася, чи планує виїжджати з Києва разом з маленькими дітьми.

Зірка екрану відповіла у своєму Instagram на запитання, які цікавлять її підписників. Вона поки не збирається нікуди їхати із синами Іваном та Данилом зі столиці.

Осадча не планує їхати з Києва

"Діти навчаються в Києві, навчаються у бомбосховищах. Ми не плануємо їхати на Західну Україну. На скільки це буде можливо, настільки довго ми будемо в Києві", — сказала Осадча.

Зіркова мама також додала, що насправді в неї немає якогось секрету, як не хвилюватися за дітей під час російських обстрілів.

"Тривожуся весь час, коли вони в садочку чи в школі. Тривожуся!" — зізналася дружина Юрія Горбунова.

Катя Осадча із синами Фото: Katya Osadcha/Instagram

Особисте життя Осадчої

Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують 5-річного сина Данила та 9-річного сина Івана. Подружжя уклало шлюб у 2017 році. Первістка зіркові батьки тривалий час не показували публіці.

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В Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США та час від часу бачиться з мамою та своїми маленькими братиками.

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Катерина Осадча приміряла ніжний образ та поміркувала про стрес і тривожність під час війни.

Осадча поділилася з підписниками рідкісними кадрами з відпочинку біля моря.

Ведуча каже, що її 23-річний син Ілля від політика Олега Поліщука планує повернутися в Україну після закінчення навчання в США.