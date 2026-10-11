Сейчас их не узнать: как изменилась жизнь "самых красивых девочек мира" (фото)

Сегодня, 11 октября, отмечается Международный день девочек. Цель этого праздника — привлечь внимание общества к проблеме дискриминации девочек в разных странах, а также повысить осведомлённость о неравенстве, с которым они сталкиваются из-за возраста и пола.

По этому поводу Фокус решил рассказать о самых известных девочках-моделях, покоривших мир. Как они добились такого успеха и как сложилась их судьба — читайте далее в материале.

Кристина Пименова

Девочка родом из России, но сейчас живёт в США. В свои 17 лет она стала известна на весь мир благодаря своей внешности.

Родители Кристины решили не скрывать её красоту и начали развивать модельную карьеру девочки. Они водили Кристину на различные кастинги и конкурсы красоты.

В 2015 году американский журнал Women Daily признал Кристину "самой красивой девушкой в мире", после чего её стали активно приглашать в качестве модели.

Видео дня

Впоследствии вся семья Пименовой переехала в США. На сегодняшний день девочка сотрудничает с такими известными брендами, как Burberry и Prada.

На своей странице в соцсети Кристина часто делится фотографиями и видео со съемок. Однако девушка скрывает свою личную жизнь, и неизвестно, состоит ли она в отношениях.

Кристина Пименова в детстве Фото: Instagram Кристина Пименова сейчас Фото: Instagram

Лили Чи

Актриса из США обладает неординарной внешностью благодаря тому, что её отец — наполовину китаец. В детстве Лили называли "самой красивой девочкой".

Лили Чи в детстве Фото: Открытые источники

Лили начала свою карьеру модели ещё в детстве. Она работала и актрисой, и манекенщицей. Девочка снималась для брендов Old Navy и Target.

В настоящее время девочка живет в Нью-Йорке и сотрудничает с мировыми брендами — Dior, Valentino и Calvin Klein.

Что касается личной жизни, то в 2024 году Лили приписывали роман с известным актёром, звездой фильма "Человек-паук" Тоби Магвайром. Интересно, что мужчина старше модели на 29 лет. Однако впоследствии пара заявила, что они несерьёзно проводили время вместе.

В 2025 году появились слухи о возможных отношениях Лили с рэпером Yeat. Однако пара их не подтвердила.

Лили Чи сейчас Фото: Instagram

Тилан Блондо

Эта красавица в 10 лет оказалась в центре скандала из-за того, что появилась в образе жрицы любви в журнале Vogue. Однако именно это и принесло Тилан оглушительный успех. В 15 лет у девочки уже был контракт с известным модельным агентством IMG Models. Впоследствии она стала амбассадором косметического бренда L'Oréal Paris.

Тилан Блондо в детстве Фото: Instagram Тилан Блондо сейчас Фото: Instagram

Сегодня Тилан уже успела сняться в фильмах "Белль и Себастьян" и продолжает заниматься модельной карьерой и собственным бизнесом.

В 2026 году Тилан Блондо обручилась с французским актёром и диджеем Беном Атталем. Пара вместе с 2020 года. Они нечасто комментируют свою личную жизнь, но периодически публикуют совместные фото в соцсетях.

Тилан Блондо со своим возлюбленным Фото: Instagram

Ава Мари и Леа Роуз Клементс

Они стали популярными в 2017 году. Друг семьи предложил родителям завести блог в социальной сети для девочек. Их сразу назвали "самыми красивыми близняшками в мире".

Сегодня девочки изменились, ведь теперь они уже не маленькие дети, а юные девушки. Ава Мари и Леа, как и раньше, выглядят очаровательно и продолжают работать моделями, а в соцсетях за ними следят миллионы подписчиков.

Ава Мари и Леа Роуз Клементс в детстве Фото: Instagram Ава Мари и Леа Роуз Клементс сейчас Фото: Instagram

Ланея Грейс

В 2007 году родители Ланеи устроили фотосессию на пляже, а затем отправили эти снимки в известное агентство Ford Modeling. Уже через несколько месяцев девочке предложили подписать контракт с брендом Macy's.

Лэнея Грейс в детстве Фото: Instagram Лэнея Грейс в детстве Фото: Instagram

Юная модель сразу покорила сердца и стала известной в модельном мире. Сейчас Грейс уже 22 года, и её состояние превышает три миллиона долларов. Девушка продолжает рекламировать популярные бренды, занимается спортом и увлекается рисованием.

Кстати, Ланея встречается с актёром Кристофером Никанором. Пара часто публикует в соцсетях совместные фото из путешествий и романтические моменты.

Лэнея Грейс сейчас Фото: Instagram

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