Самая богатая модель мира эффектно вышла на подиум после почти 10-летнего перерыва (фото)

43-летняя известная супермодель Миранда Керр произвела настоящий фурор на подиуме. Она эффектно появилась на публике после почти десятилетнего перерыва.

Миранда Керр неожиданно появилась на показе коллекции Stella McCartney сезона весна-лето 2027 в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет HELLO.

Как выглядит Миранда Керр

Выход супермодели на подиум стал для неё первым с июня 2017 года, когда она продемонстрировала наряды бренда Moschino.

После девятилетнего перерыва Миранда появилась на публике в трикотажном платье цвета морской пены с эффектным узлом на талии и крупными вырезами. Наряд модели отличается высоким воротником и драпировкой внизу. Волосы звезды были гладко зачесаны, а макияж выполнен в натуральном стиле, что подчеркивало сияние её кожи.

Миранда Керр на модном показе Фото: WireImage

Интересно, что показ весна-лето 2027 года стал для Миранды уже третьим опытом сотрудничества с Stella McCartney. Ранее она выходила на подиум для этого бренда в октябре 2011 года и в сентябре 2013 года. Кстати, журнал Forbes включил Керр в список ТОП-10 самых богатых моделей мира.

Видео дня

К тому же Миранда Керр — мама четырёх сыновей: Флинна (2011 года рождения), Гарта (2017), Майлза (2018) и Пьера (2024).

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Миранда Керр рассказала об отношениях с бывшим мужем Орландо Блумом и его невестой Кэти Перри.

Также супермодель поделилась, что придерживается правил здорового питания и много тренируется. Керр уделяет не менее часа в день шесть раз в неделю занятиям на беговой дорожке, пока её дети спят.

Кроме того, Миранда Керр призналась, что рождение детей изменило её тело, но она ничуть об этом не жалеет.