Найбагатша модель світу ефектно вийшла на подіум після майже 10-річної перерви (фото)

43-річна відома супермодель Міранда Керр влаштувала справжній фурор на подіумі. Вона ефектно з’явилась на публіці після майже десяти років перерви.

Міранда Керр несподівано з’явилася на показі колекції Stella McCartney сезону весна-літо 2027 у рамках Тижня моди в Парижі. Про це пише HELLO.

Як виглядає Міранда Керр

Вихід супермоделі на подіум став першим для неї з червня 2017 року, коли вона продемонструвала одяг бренду Moschino.

Після дев’яти років перерви Міранда засвітилась на публіці у трикотажній сукні кольору морської піни з ефектним вузлом на талії та великими вирізами. Вбрання моделі вирізняється високим коміром та драпіруванням знизу. Волосся зірки було гладко зачесане, а макіяж виконано у натуральному стилі, що підкреслював сяйво її шкіри.

Міранда Керр на модному показі Фото: WireImage

Цікаво, що показ сезону весна-літо 2027 став для Міранди вже третім досвідом співпраці зі Stella McCartney. Раніше вона виходила на подіум для цього бренду в жовтні 2011 року та у вересні 2013-го. До речі, журнал Forbes вніс Керр до списку ТОП-10 найбагатших моделей світу.

Видео дня

До того ж Міранда Керр – мама чотирьох синів: Флінна (2011 року народження), Гарта (2017), Майлза (2018) та П’єра (2024).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Міранда Керр розповіла про стосунки з колишнім чоловіком Орландо Блумом та його нареченою Кеті Перрі.

Також супермодель поділилася, що дотримується правил здорового харчування і багато тренується. Керр приділяє щонайменше годину на день шість разів на тиждень для занять на біговій доріжці, поки її діти сплять.

Крім того, Міранда Керр зізналася, що народження дітей змінило її тіло, але вона зовсім не шкодує про це.