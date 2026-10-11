Зараз не впізнати: як змінилось життя "найкрасивіших дівчаток світу" (фото)

Сьогодні, 11 жовтня, відзначається Міжнародний день дівчат. Мета свята привернути увагу суспільства щодо дискримінації дівчаток у різних країнах, а також підвищити обізнаність про нерівність, з якою вони стикаються через вік та стать.

З цієї нагоди Фокус вирішив розповісти про найвідоміших дівчаток-моделей, які підкорили світ. Як вони досягли такого успіху та як склалася їхня доля – читайте далі у матеріалі.

Крістіна Піменова

Дівчинка родом з Росії, але наразі живе у США. У свої 17 років вона стала знаменитою на весь світ через свою зовнішність.

Батьки Крістіни вирішили не приховувати її красу і почали розвивати модельну кар’єру дівчинки. Вони водили Крістіну на різні кастинги та конкурси краси.

У 2015 році американський журнал Women Daily визнав Крістіну "найкрасивішою дівчиною у світі", після чого її активно почали запрошувати як модель.

Згодом уся родина Піменової переїхала до США. На сьогодні дівчинка співпрацює з такими відомими брендами як Burberry і Prada.

Видео дня

На сторінці у соцмережі Крістіна часто ділиться фотографіями та відео зі зйомок. Однак дівчина приховує особисте життя і невідомо, чи перебуває вона у стосунках.

Крістіна Піменова у дитинстві Фото: Instagram Крістіна Піменова зараз Фото: Instagram

Лілі Чі

Акторка з США має неординарну зовнішність завдяки тому, що її батько – наполовину китаєць. У дитинстві Лілі називали "найкрасивішою дівчинкою".

Лілі Чі у дитинстві Фото: Відкриті джерела

Модельний шлях Лілі розпочала ще з дитинства. Вона працювала і артисткою, і манекенницею. Дівчинка знімалась для брендів Old Navy та Target.

На сьогодні дівчинка живе у Нью-Йорку та співпрацює зі світовими брендами — Dior, Valentino та Calvin Klein.

Щодо особистого життя, то у 2024 році Лілі приписували роман з відомим актором, зіркою "Людини-павука" Тобі Магваєром. Цікаво, що чоловік старший за модель на 29 років. Однак згодом пара заявила, що вони несерйозно проводили час разом.

У 2025 році з’явилися чутки про можливі стосунки Лілі з репером Yeat. Однак пара не підтвердила їх.

Лілі Чі зараз Фото: Instagram

Тілан Блондо

Ця красуня у 10 років потрапила у скандал через те, що постала в образі жриці кохання у Vogue. Однак саме це і принесло шалений успіх Тілан. У 15 років дівчинка вже мала контракт із відомим модельним агентством IMG Models. Згодом вона стала амбасадоркою косметичного бренду Loreal Paris.

Тілан Блондо у дитинстві Фото: Instagram Тілан Блондо зараз Фото: Instagram

Сьогодні Тілан вже встигла знятися у фільмах "Белль і Себастьян" та продовжує займатися модельною кар’єрою і власним бізнесом.

У 2026 році Тілан Блондо заручилась із французьким актором і діджеєм Беном Атталем. Пара разом з 2020 року. Вони не часто коментують особисте життя, але періодично публікують спільні фото у соцмережах.

Тілан Блондо з коханим Фото: Instagram

Ава Марі та Леа Роуз Клементс

Вони стали популярними у 2017 році. Друг родини запропонував батькам створити блог у соцмережі для дівчаток. Їх зразу назвали "найкрасивішими близнючками у світі".

На сьогодні дівчата змінилися, адже зараз вони вже не маленькі діти, а юні дівчата. Ава Марі та Леа, як і раніше, виглядають чарівно і продовжують працювати моделями, а в соцмережах за ними стежать мільйони підписників.

Ава Марі та Леа Роуз Клементс у дитинстві Фото: Instagram Ава Марі та Леа Роуз Клементс зараз Фото: Instagram

Ланея Грейс

У 2007 році батьки Ланеї влаштували фотосесію на пляжі, а потім відправили ці знімки до відомої агенції Ford Modeling. Вже за кілька місяців дівчинку запросили підписати контракт із брендом Macy's.

Ланея Грейс у дитинстві Фото: Instagram Ланея Грейс у дитинстві Фото: Instagram

Юна модель відразу підкорила серця і стала відомою у модельному світі. Зараз Грейс вже 22 роки і її статки перевищують три мільйони доларів. Дівчина продовжує рекламувати популярні бренди, займається спортом та захоплюється малюванням.

До речі, Ланея зустрічається з актором Крістофером Ніканором. Пара часто публікує у соцмережі спільні фото з подорожей та романтичні моменти.

Ланея Грейс зараз Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

43-річна відома супермодель Міранда Керр влаштувала справжній фурор на подіумі. Вона ефектно з’явилась на публіці після майже десяти років перерви.

Також супермодель Коко Роша вийшла у світ із маленькою дочкою. У Нью-Йорку відбувся гала-концерт Американського театру балету.

Крім того, німецька супермодель Гайді Клум привернула загальну увагу ефектним і провокаційним аутфітом на грандіозній модній події в Італії.