"Выпала из жизни": дочь Скрябина перенесла операцию (фото)

Дочь Кузьмы Скрябина — Мария-Барбара Кузьменко — поделилась со своими подписчиками в соцсети фотографией из больницы. Девушка перенесла операцию и показала, как идет её восстановление.

По словам девушки, это была плановая операция. Соответствующее фото Барбара опубликовала в Instagram-stories (dr.barbara.kuzmenko).

Дочь Скрябина перенесла операцию

Барбара опубликовала снимки из больницы, сделанные в палате. На одном из фото девушка готовится к операции и подписывает необходимые документы, а на втором — показала свою руку, к которой был подключен катетер.

Дочь певца отметила, что перенесла плановую операцию и сейчас восстанавливается. По её словам, в ближайшее время она поделится подробностями хирургического вмешательства и расскажет, как решилась на это.

"Дорогие, я на пару дней исчезла из жизни. Но совсем скоро поделюсь с вами личным: как я решилась, что за этим стояло и как проходит восстановление", — сказала Барбара.

Видео дня

Мария-Барбара Кузьменко в больнице Фото: Instagram Мария-Барбара Кузьменко перенесла операцию Фото: Instagram

Как живёт дочь Скрябина

В настоящее время Барбара работает в частной студии в Киеве, где занимается классической и инъекционной косметологией. Кроме того, вместе с мужем она открыла в столице кофейню, которую украшают знаменитые цитаты из песен Скрябина.

Дочь певца редко общается с прессой и дает публичные комментарии. Известно, что в 2019 году Барбара вышла замуж за своего однокурсника Виктора Тура. Детей у супругов нет.

Барбара Кузьменко с мужем Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дочь покойного лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко — Барбара — посвятила знаменитому отцу пост, в котором публично почтила его память в годовщину смерти.

Кроме того, Барбара открыла бизнес в центре Киева, применив свои знания в области медицины. После окончания университета девушка открыла клинику эстетической косметологии и дерматологии.

Кроме того, дочь Кузьмы Скрябина до сих пор сожалеет, что отклонила предложение отца о совместном отдыхе. Но тогда она была занята учебой.