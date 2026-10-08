"Випала з життя": донька Скрябіна перенесла операцію (фото)

Донька Кузьми Скрябіна – Марія-Барбара Кузьменко – поділилась з підписниками у соцмережі знімком з лікарні. Дівчина перенесла операцію та показала своє відновлення.

За словами дівчини, це була планова операція. Відповідне фото Барбара оприлюднила в Instagram-stories (dr.barbara.kuzmenko).

Донька Скрябіна перенесла операцію

Барбара опублікувала кадри з лікарні, які були зроблені у палаті. На одному із фото дівчина готується до операції та підписує необхідні документи, а на другому – показала свою руку, до якої був приєднаний катетер.

Донька співака зазначила, що перенесла планову операцію і наразі відновлюється. За її словами, незабаром вона поділиться подробицями хірургічного втручання та розповість, як наважилась на це.

"Любі, випала на пару днів з життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення", — сказала Барбара.

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Марія-Барбара Кузьменко у лікарні Фото: Instagram Марія-Барбара Кузьменко перенесла операцію Фото: Instagram

Як живе донька Скрябіна

На сьогодні Барбара працює у приватній студії в Києві, де практикує класичну та ін'єкційну косметологію. Також разом з чоловіком вона відкрила у столиці кав'ярню, яку прикрашають знамениті цитати з пісень Скрябіна.

Донька співака рідко спілкується з пресою та дає публічно коментарі. Відомо, що у 2019 році Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. Дітей у подружжя немає.

Барбара Кузьменко з чоловіком Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Донька покійного лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка — Барбара — присвятила знаменитому батьку допис, у якому публічно вшанувала його пам'ять у роковини смерті.

Також Барбара відкрила бізнес у центрі Києва, використавши свою медичну освіту. Після закінчення університету дівчина відкрила клініку естетичної косметології та дерматології.

Крім того, донька Кузьми Скрябіна досі шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок. Але тоді вона була зайнята навчанням.