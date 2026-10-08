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"Випала з життя": донька Скрябіна перенесла операцію (фото)

Як виглядає зараз Марія-Барбара Кузьменко
Марія-Барбара Кузьменко | Фото: Instagram

Донька Кузьми Скрябіна – Марія-Барбара Кузьменко – поділилась з підписниками у соцмережі знімком з лікарні. Дівчина перенесла операцію та показала своє відновлення.

За словами дівчини, це була планова операція. Відповідне фото Барбара оприлюднила в Instagram-stories (dr.barbara.kuzmenko).

Донька Скрябіна перенесла операцію

Барбара опублікувала кадри з лікарні, які були зроблені у палаті. На одному із фото дівчина готується до операції та підписує необхідні документи, а на другому – показала свою руку, до якої був приєднаний катетер.

Донька співака зазначила, що перенесла планову операцію і наразі відновлюється. За її словами, незабаром вона поділиться подробицями хірургічного втручання та розповість, як наважилась на це.

"Любі, випала на пару днів з життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення", — сказала Барбара.

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Марія-Барбара Кузьменко перенесла операцію
Марія-Барбара Кузьменко у лікарні
Фото: Instagram
Марія-Барбара Кузьменко у лікарні
Марія-Барбара Кузьменко перенесла операцію
Фото: Instagram

Як живе донька Скрябіна

На сьогодні Барбара працює у приватній студії в Києві, де практикує класичну та ін'єкційну косметологію. Також разом з чоловіком вона відкрила у столиці кав'ярню, яку прикрашають знамениті цитати з пісень Скрябіна.

Донька співака рідко спілкується з пресою та дає публічно коментарі. Відомо, що у 2019 році Барбара вийшла заміж за свого однокурсника Віктора Тура. Дітей у подружжя немає.

Барбара Кузьменко
Барбара Кузьменко з чоловіком
Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, донька Кузьми Скрябіна досі шкодує, що відхилила пропозицію батька про спільний відпочинок. Але тоді вона була зайнята навчанням.