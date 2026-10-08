Похожи даже внешне: Сидни Свини и Мэрилин Монро оказались родственницами

Известная актриса, звезда сериала "Эйфория" Сидни Свини и Мэрилин Монро, вероятно, имеют больше общего, чем просто карьеру в Голливуде. Эти знаменитости являются дальними родственницами.

Новое генеалогическое исследование, проведенное сервисом MyHeritage, показало, что 29-летняя Сидни Свини и покойная голливудская икона Мэрилин Монро являются дальними родственницами — а именно троюродными сестрами в восьмом колене. Об этом пишет Just Jared.

Монро и Свини — родственницы

Родственную связь проследили по линии родителей обеих звёзд. Сидни связана с предком через своего отца Стивена Суини, а Мэрилин — через биологического отца Чарльза Стэнли Гиффорда.

Согласно данным исследования, их генеалогические древа пересекаются благодаря общему предку по имени Эзра Перри, который жил примерно с 1625 по 1689 год и был одним из первых поселенцев в городе Сэндвич, штат Массачусетс.

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Директор MyHeritage Рой Мандель отметил, что люди всегда проводили параллели между Сидни Свини и Мэрилин Монро.

"Осознание того, что их жизненные пути пересекаются на более глубоком уровне, побудило нас поискать реальную семейную связь в архивах", — сказал Рой.

По словам Манделя, обнаружение этой общей ветви родословной стало настоящим открытием. Это в очередной раз напоминает, что человечество — одно большое родовое дерево, и если углубиться в историю, то можно увидеть, насколько тесно все связаны между собой.

Интересно, что исследование было проведено на фоне того, что Сидни уже давно сравнивают с Мэрилин. В частности, из-за её образов, вдохновлённых стилем "старого Голливуда". Недавно Свини повторила наряд, похожий на тот, в котором Монро появилась на обложке журнала Life в 1952 году.

Сидни Свини повторила образ Мэрилин Монро Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сидни Свини поделилась редкими романтическими снимками со своим возлюбленным, предпринимателем и продюсером Скаутом Брауном.

Также актриса недавно оказалась в центре скандала. Она снялась в провокационной рекламе ставок на спорт. Знаменитость позировала обнаженной, прикрываясь мячами.

Кроме того, американская актриса Сидни Свини приняла участие в фотосессии для журнала Glamour. В интервью модному изданию звезда рассказала о своём детстве и призналась, что больше всего боится потерять.