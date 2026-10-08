Схожі навіть зовнішньо: Сідні Свіні та Мерилін Монро виявилися родичками

Відома акторка, зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні та Мерилін Монро, ймовірно, мають більше спільного, ніж просто кар’єру в Голлівуді. Знаменитості є далекими родичками.

Нове генеалогічне дослідження, проведене сервісом MyHeritage, показало, що 29-річна Сідні Свіні та покійна голлівудська ікона Мерилін Монро є далекими родичками — а саме троюрідними сестрами у восьмому коліні. Про це пише Just Jared.

Монро та Свіні – родички

Родинний зв’язок простежили за лініями батьків обох зірок. Сідні пов’язана з предком через свого батька Стівена Свіні, а Мерилін — через біологічного батька Чарльза Стенлі Гіффорда.

За даними дослідження, їхні генеалогічні древа перетинаються завдяки спільному предку на ім’я Езра Перрі, який жив приблизно з 1625 по 1689 рік і був одним із перших поселенців у місті Сендвіч, штат Массачусетс.

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Директор MyHeritage Рой Мандель зазначив, що люди завжди проводили паралелі між Сідні Свіні та Мерилін Монро.

"Усвідомлення того, що їхні життєві шляхи перетинаються на глибшому рівні, спонукало нас пошукати реальний родинний зв’язок в архівах", — сказав Рой.

За словами Манделя, виявлення цієї спільної гілки родоводу стало справжнім відкриттям. Це вкотре нагадує, що людство — одне велике родинне дерево, і якщо заглиблюватись в історію, то можна побачити, наскільки тісно всі пов’язані між собою.

Цікаво, що дослідження провели на тлі того, що Сідні давно порівнюють із Мерилін. Зокрема, через її образи, натхненні стилем "старого Голлівуду". Нещодавно Свіні повторила аутфіт, схожий на той, у якому Монро з’явилася на обкладинці журналу Life у 1952 році.

Сідні Свіні повторила образ Мерилін Монро Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Сідні Свіні поділилася рідкісними романтичними кадрами зі своїм коханим, підприємцем і продюсером Скаутом Брауном.

Також акторка нещодавно потрапила у скандал. Вона знялась у провокаційній рекламі ставок на спорт. Знаменитість позувала без одягу, прикриваючись м’ячами.

Крім того, американська акторка Сідні Свіні знялася у фотосесії для журналу Glamour. Зірка в інтерв'ю модному виданню розповіла про своє дитинство і зізналася, що найбільше боїться втратити.