Монатик носит женские винтажные часы от Gucci: сколько они стоят (фото)

Украинский певец Дмитрий Монатик любит носить женские часы известного бренда Gucci. Их стоимость составляет почти 700 евро — около 35,5 тысячи гривен.

Артист носит модель Gucci Change Bezel. Об этом сообщили в Threads. По словам автора, эти часы нравятся всем девушкам.

Как выглядят часы Монатика

Gucci Change Bezel — икона постмодерна, появившаяся в 80-х годах. Особенность часов заключалась в том, что в комплекте шло от 6 до 12 сменных безелей из пластика и металла. Таким образом, владелец аксессуара мог менять цвет в зависимости от своего образа и настроения. Благодаря этому эта модель стала очень популярной.

Оправа Gucci Change Фото: Threads Оправа Gucci Change Фото: Threads

"Стоит отметить, что это женские часы, так что стоит ли удивляться выходкам музыкантов? Наверное, нет", — отметил автор.

Примерная стоимость часов Монатика составляет почти 700 евро. В гривнах это составляет около 35,5 тысяч.

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Часы Монатика Фото: Threads

Пользователи сети отметили, что эти часы очень идут певцу. Некоторые удивлены тем, что это женский аксессуар, поскольку он выглядит скорее как унисекс.

"Эта модель выглядит очень унисекс. На самом деле я не фанат часов, но эти очень красивые, и я даже обратила на них внимание. И они идут Монатику";

"У вещей нет пола, пусть все носят то, что хотят";

"Классные часы! Если бы я выбирала себе такие винтажные часы, то точно бы взяла именно эти".

Реакция сети на часы Монатика Фото: Threads Реакция сети на часы Монатика Фото: Threads Реакция сети на часы Монатика Фото: Threads

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