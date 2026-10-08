UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Монатик носит женские винтажные часы от Gucci: сколько они стоят (фото)

Как выглядит Дмитрий Монатик
Дмитрий Монатик | Фото: Instagram

Украинский певец Дмитрий Монатик любит носить женские часы известного бренда Gucci. Их стоимость составляет почти 700 евро — около 35,5 тысячи гривен.

Артист носит модель Gucci Change Bezel. Об этом сообщили в Threads. По словам автора, эти часы нравятся всем девушкам.

Как выглядят часы Монатика

Gucci Change Bezel — икона постмодерна, появившаяся в 80-х годах. Особенность часов заключалась в том, что в комплекте шло от 6 до 12 сменных безелей из пластика и металла. Таким образом, владелец аксессуара мог менять цвет в зависимости от своего образа и настроения. Благодаря этому эта модель стала очень популярной.

Часы, которые носит Монатик
Оправа Gucci Change
Фото: Threads
Часы, которые носит Монатик
Оправа Gucci Change
Фото: Threads

"Стоит отметить, что это женские часы, так что стоит ли удивляться выходкам музыкантов? Наверное, нет", — отметил автор.

Примерная стоимость часов Монатика составляет почти 700 евро. В гривнах это составляет около 35,5 тысяч.

Видео дня
Часы певца Монатика
Часы Монатика
Фото: Threads

Пользователи сети отметили, что эти часы очень идут певцу. Некоторые удивлены тем, что это женский аксессуар, поскольку он выглядит скорее как унисекс.

  • "Эта модель выглядит очень унисекс. На самом деле я не фанат часов, но эти очень красивые, и я даже обратила на них внимание. И они идут Монатику";
  • "У вещей нет пола, пусть все носят то, что хотят";
  • "Классные часы! Если бы я выбирала себе такие винтажные часы, то точно бы взяла именно эти".
Реакция сети на часы Монатика
Реакция сети на часы Монатика
Фото: Threads
Реакция сети на часы Монатика
Реакция сети на часы Монатика
Фото: Threads
Реакция сети на часы Монатика
Реакция сети на часы Монатика
Фото: Threads
Реакция сети на часы Монатика
Реакция сети на часы Монатика
Реакция сети на часы Монатика

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Кроме того, известный украинский боксер Александр Усик продемонстрировал элитные часы. Стоимость аксессуара составляет 8 миллионов гривен.