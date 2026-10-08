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Монатік носить жіночий вінтажний годинник від Gucci: яка його ціна (фото)

Як виглядає Дмитро Монатік
Дмитро Монатік | Фото: Instagram

Український співак Дмитро Монатік полюбляє носити жіночий годинник від відомого бренду Gucci. Його вартість становить майже 700 євро – близько 35,5 тисячі гривень.

Артист носить модель Gucci Change Bezel. Про це повідомили у Threads. За словами автора, цей годинник подобається усім дівчатам.

Як виглядає годинник Монатіка

Gucci Change Bezel — ікона постмодерну, яка з'явилася у 80-х роках. Фішка годинника в тому, що в комплекті йшло від 6 до 12 змінних безелів із пластику та металу. Таким чином, власник аксесуару міг змінювати колір під свій образ та настрій. Завдяки цьому ця модель стала дуже популярною.

Годинник, який носить Монатік
Gucci Change Bezel
Фото: Threads
Годинник, який носить Монатік
Gucci Change Bezel
Фото: Threads

"Варто зазначити, що це жіночий годинник, тож чи варто дивуватися витівкам музикантів? Напевно, ні", – зазначив автор.

Орієнтовна вартість годинника Монатіка майже 700 євро. У гривнях це становить близько 35,5 тисячі.

Видео дня
Годинник співака Монатіка
Годинник Монатіка
Фото: Threads

Користувачі мережі наголосили, що співаку дуже пасує цей годинник. Дехто здивований, що аксесуар жіночий, оскільки він виглядає більш як унісекс.

  • "Ця модель виглядає дуже унісекс. Насправді, я не фанат годинників, але ці дуже гарні, і я аж звернула увагу на них. І Монатіку пасують";
  • "У речей немає гендеру, хай всі носять, що хочуть";
  • "Класний годинник! Якщо б обирала собі таку вінтажку, то точно ці".
Реакція мережі
Реакція мережі на годинник Монатіка
Фото: Threads
Реакція мережі
Реакція мережі на годинник Монатіка
Фото: Threads
Реакція мережі
Реакція мережі на годинник Монатіка
Фото: Threads
Реакція мережі
Реакція мережі
Реакція мережі

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, відомий український боксер Олександр Усик засвітив елітний годинник. Вартість аксесуара становить 8 мільйонів гривень.