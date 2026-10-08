Монатік носить жіночий вінтажний годинник від Gucci: яка його ціна (фото)

Український співак Дмитро Монатік полюбляє носити жіночий годинник від відомого бренду Gucci. Його вартість становить майже 700 євро – близько 35,5 тисячі гривень.

Артист носить модель Gucci Change Bezel. Про це повідомили у Threads. За словами автора, цей годинник подобається усім дівчатам.

Як виглядає годинник Монатіка

Gucci Change Bezel — ікона постмодерну, яка з'явилася у 80-х роках. Фішка годинника в тому, що в комплекті йшло від 6 до 12 змінних безелів із пластику та металу. Таким чином, власник аксесуару міг змінювати колір під свій образ та настрій. Завдяки цьому ця модель стала дуже популярною.

Gucci Change Bezel Фото: Threads Gucci Change Bezel Фото: Threads

"Варто зазначити, що це жіночий годинник, тож чи варто дивуватися витівкам музикантів? Напевно, ні", – зазначив автор.

Орієнтовна вартість годинника Монатіка майже 700 євро. У гривнях це становить близько 35,5 тисячі.

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Годинник Монатіка Фото: Threads

Користувачі мережі наголосили, що співаку дуже пасує цей годинник. Дехто здивований, що аксесуар жіночий, оскільки він виглядає більш як унісекс.

"Ця модель виглядає дуже унісекс. Насправді, я не фанат годинників, але ці дуже гарні, і я аж звернула увагу на них. І Монатіку пасують";

"У речей немає гендеру, хай всі носять, що хочуть";

"Класний годинник! Якщо б обирала собі таку вінтажку, то точно ці".

Реакція мережі на годинник Монатіка Фото: Threads Реакція мережі на годинник Монатіка Фото: Threads Реакція мережі на годинник Монатіка Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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