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По стопам Бритни Спирс: Иван Дорн начал публиковать загадочные видео

Иван Дорн поделился странным видео
Иван Дорн | Фото: YouTube

Певец Иван Дорн, проживающий за границей, показал, как он танцует по утрам в компании знакомых.

Артист опубликовал в TikTok видео, которое вызвало множество неоднозначных отзывов.

"Утренняя тренировка", — говорится в описании ролика, который чем-то напоминает привычный контент Бритни Спирс.

В комментариях было много положительных отзывов, но были и некоторые "подколы":

  • "Что с ним случилось".
  • "Зарядка в "Скаржинцах".
  • "Выздоравливай".
Танцы Ивана Дорна

Где сейчас Иван Дорн

Музыкант в настоящее время проживает в Париже (Франция) вместе со своей семьёй и заявляет, что, находясь за границей, он остаётся украинским артистом, однако его позиция по поводу полномасштабной войны вызывает споры и регулярно подвергается критике в Украине.

Несмотря на то, что в 2022 году Дорн осудил российскую агрессию, он избегает возвращения на родину из-за страха перед мобилизацией, продолжает выпускать русскоязычные треки и периодически выступает на зарубежных площадках, где есть русская аудитория.

Видео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинский рэпер OTOY резко высказался о Дорне.