По стопам Бритни Спирс: Иван Дорн начал публиковать загадочные видео

Певец Иван Дорн, проживающий за границей, показал, как он танцует по утрам в компании знакомых.

Артист опубликовал в TikTok видео, которое вызвало множество неоднозначных отзывов.

"Утренняя тренировка", — говорится в описании ролика, который чем-то напоминает привычный контент Бритни Спирс.

В комментариях было много положительных отзывов, но были и некоторые "подколы":

"Что с ним случилось".

"Зарядка в " Скаржинцах ".

". "Выздоравливай".

Танцы Ивана Дорна

Где сейчас Иван Дорн

Музыкант в настоящее время проживает в Париже (Франция) вместе со своей семьёй и заявляет, что, находясь за границей, он остаётся украинским артистом, однако его позиция по поводу полномасштабной войны вызывает споры и регулярно подвергается критике в Украине.

Несмотря на то, что в 2022 году Дорн осудил российскую агрессию, он избегает возвращения на родину из-за страха перед мобилизацией, продолжает выпускать русскоязычные треки и периодически выступает на зарубежных площадках, где есть русская аудитория.

Видео дня

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинский рэпер OTOY резко высказался о Дорне.