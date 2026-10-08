По стопам Бритни Спирс: Иван Дорн начал публиковать загадочные видео
Певец Иван Дорн, проживающий за границей, показал, как он танцует по утрам в компании знакомых.
Артист опубликовал в TikTok видео, которое вызвало множество неоднозначных отзывов.
"Утренняя тренировка", — говорится в описании ролика, который чем-то напоминает привычный контент Бритни Спирс.
В комментариях было много положительных отзывов, но были и некоторые "подколы":
- "Что с ним случилось".
- "Зарядка в "Скаржинцах".
- "Выздоравливай".
Где сейчас Иван Дорн
Музыкант в настоящее время проживает в Париже (Франция) вместе со своей семьёй и заявляет, что, находясь за границей, он остаётся украинским артистом, однако его позиция по поводу полномасштабной войны вызывает споры и регулярно подвергается критике в Украине.
Несмотря на то, что в 2022 году Дорн осудил российскую агрессию, он избегает возвращения на родину из-за страха перед мобилизацией, продолжает выпускать русскоязычные треки и периодически выступает на зарубежных площадках, где есть русская аудитория.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Иван Дорн признался, что спокойно ходит по дому без одежды перед своим сыном Иваном и дочерью Василисой.
- Певец вышел на связь после вечеринки с россиянами.
Кроме того, украинский рэпер OTOY резко высказался о Дорне.