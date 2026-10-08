Слідами Брітні Спірс: Іван Дорн почав виставляти загадкові відео
Співак Іван Дорн, який живе за кордоном, показав, як зранку танцює в компанії знайомих.
Артист поділився в TikTok відео, на яке було багато неоднозначних відгуків.
"Ранкова практика", — йдеться в описі ролика, який чимось схожий на постійний контент Брітні Спірс.
У коментарях було багато позитивних відгуків, але й була низка "підколів":
- "Шо з ним стало".
- "Зарядка в Скаржинцях"
- "Одужуй".
Де зараз Іван Дорн
Музикант наразі проживає в Парижі (Франція) разом зі своєю родиною та заявляє, що за кордоном залишається українським артистом, проте його позиція щодо повномасштабної війни суперечлива та регулярно викликає критику в Україні.
Незважаючи на те, що в 2022 році Дорн засудив російську агресію, він уникає повернення на батьківщину через страх перед мобілізацією, продовжує випускати російськомовні треки і періодично виступає на закордонних майданчиках, де є російська аудиторія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Іван Дорн зізнався, що спокійно ходить вдома без одягу перед своїм сином Іваном та донькою Василисою.
- Співак вийшов на звʼязок після вечірки з росіянами.
Крім того, український репер OTOY різко висловився про Дорна.