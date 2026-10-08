Слідами Брітні Спірс: Іван Дорн почав виставляти загадкові відео

Співак Іван Дорн, який живе за кордоном, показав, як зранку танцює в компанії знайомих.

Артист поділився в TikTok відео, на яке було багато неоднозначних відгуків.

"Ранкова практика", — йдеться в описі ролика, який чимось схожий на постійний контент Брітні Спірс.

У коментарях було багато позитивних відгуків, але й була низка "підколів":

"Шо з ним стало".

"Зарядка в Скаржинцях "

" "Одужуй".

Танці Івана Дорна

Де зараз Іван Дорн

Музикант наразі проживає в Парижі (Франція) разом зі своєю родиною та заявляє, що за кордоном залишається українським артистом, проте його позиція щодо повномасштабної війни суперечлива та регулярно викликає критику в Україні.

Незважаючи на те, що в 2022 році Дорн засудив російську агресію, він уникає повернення на батьківщину через страх перед мобілізацією, продовжує випускати російськомовні треки і періодично виступає на закордонних майданчиках, де є російська аудиторія.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, український репер OTOY різко висловився про Дорна.