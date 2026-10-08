Солист Imagine Dragons расстался со своей возлюбленной, — СМИ

Американский певец и лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстался со своей возлюбленной Минкой Келли. Пара была вместе четыре года.

Последний раз звездная пара появлялась на публике вместе в мае 2026 года. Об этом сообщает PEOPLE.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли расстались

По словам инсайдера, пара недавно рассталась после четырёх лет отношений. Причина разрыва пока не разглашается. Сами Рейнольдс и Келли до сих пор не прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что в последний раз их видели вместе в мае этого года. Тогда пара посетила гала-вечер в Музее современного искусства MOCA в Лос-Анджелесе.

К тому же летом Келли публиковала в соцсети семейные фото с путешествий, а также поздравила Дэна с днём рождения.

Дэн Рейнольдс и Минка Келли Фото: Instagram

Личная жизнь солиста Imagine Dragons

Рейнольдс и Келли начали встречаться в 2022 году. До этого Дэн более десяти лет был женат на Эйже Волкман. У пары четверо детей — 14-летняя Эрроу, 9-летние Гия Джеймс и Коко Рэй, а также 7-летний Валентайн.

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В 2018 году фронтмен Imagine Dragons объявил о разводе с женой. Однако впоследствии пара снова сошлась, и в 2019 году у них родился ребёнок.

В 2022 году Рейнольдс во второй раз сообщил о расставании с женой.

Дэн Рейнольдс с бывшей женой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американская рок-группа Imagine Dragons выразила поддержку Украине во время Loom World Tour в Милане. Лидер группы Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины на концерте.

Кроме того, артист во второй раз поддержал Украину во время концерта в рамках международного тура. Дэн Рейнольдс на сцене продемонстрировал флаг 122-й бригады ТрО.

Кроме того, фронтмен группы Imagine Dragons выступил на фестивале Opener в Польше и выразил поддержку Украине и людям, которые были вынуждены бежать от войны, лишившись всего.