Солист Imagine Dragons расстался со своей возлюбленной, — СМИ
Американский певец и лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстался со своей возлюбленной Минкой Келли. Пара была вместе четыре года.
Последний раз звездная пара появлялась на публике вместе в мае 2026 года. Об этом сообщает PEOPLE.
Дэн Рейнольдс и Минка Келли расстались
По словам инсайдера, пара недавно рассталась после четырёх лет отношений. Причина разрыва пока не разглашается. Сами Рейнольдс и Келли до сих пор не прокомментировали ситуацию.
Отмечается, что в последний раз их видели вместе в мае этого года. Тогда пара посетила гала-вечер в Музее современного искусства MOCA в Лос-Анджелесе.
К тому же летом Келли публиковала в соцсети семейные фото с путешествий, а также поздравила Дэна с днём рождения.
Личная жизнь солиста Imagine Dragons
Рейнольдс и Келли начали встречаться в 2022 году. До этого Дэн более десяти лет был женат на Эйже Волкман. У пары четверо детей — 14-летняя Эрроу, 9-летние Гия Джеймс и Коко Рэй, а также 7-летний Валентайн.
В 2018 году фронтмен Imagine Dragons объявил о разводе с женой. Однако впоследствии пара снова сошлась, и в 2019 году у них родился ребёнок.
В 2022 году Рейнольдс во второй раз сообщил о расставании с женой.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Американская рок-группа Imagine Dragons выразила поддержку Украине во время Loom World Tour в Милане. Лидер группы Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины на концерте.
- Кроме того, артист во второй раз поддержал Украину во время концерта в рамках международного тура. Дэн Рейнольдс на сцене продемонстрировал флаг 122-й бригады ТрО.
Кроме того, фронтмен группы Imagine Dragons выступил на фестивале Opener в Польше и выразил поддержку Украине и людям, которые были вынуждены бежать от войны, лишившись всего.