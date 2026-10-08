Соліст Imagine Dragons розійшовся зі своєю коханою, – ЗМІ

Американський співак і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс розійшовся зі своєю коханою Мінкою Келлі. Пара була разом чотири роки.

Востаннє зіркова пара виходила на публіку разом у травні 2026 року. Про це повідомляє PEOPLE.

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі розірвали стосунки

За словами інсайдера, пара нещодавно завершила свої стосунки після чотирьох років роману. Причина розриву — поки не розголошується. Самі Рейнольдс та Келлі досі не прокоментували ситуацію.

Зазначається, що востаннє їх бачили разом у травні цього року. Тоді пара відвідала гала-вечір Музею сучасного мистецтва MOCA в Лос-Анджелесі.

До того ж влітку Келлі ділилась у соцмережі сімейними фото з подорожей, а також вітала Дена з днем народження.

Ден Рейнольдс та Мінка Келлі Фото: Instagram

Особисте життя соліста Imagine Dragons

Рейнольдс та Келлі почали зустрічатися у 2022 році. До цього Ден понад десять років був у шлюбі з Ейжою Волкман. У пари четверо дітей – 14-річна Ерроу, 9-річні Гія Джеймс і Коко Рей та 7-річний Валентайн.

Видео дня

У 2018 році фронтмен Imagine Dragons заявив про розлучення з дружиною. Однак згодом пара знову зійшлася і у 2019-му у них народилася дитина.

У 2022 році Рейнольдс вдруге повідомив про розставання з дружиною.

Ден Рейнольдс з колишньою дружиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американський рок-гурт Imagine Dragons висловив підтримку Україні під час Loom World Tour в Мілані. Лідер гурту Ден Рейнольдс підняв прапор України на концерті.

Також артист вдруге підтримав Україну під час концерту в межах міжнародного туру. Ден Рейнольдс на сцені продемонстрував прапор 122 бригади ТрО.

Крім того, фронтмен гурту Imagine Dragons виступив на фестивалі Opener у Польщі та підтримав Україну й людей, які змушені були втекти від війни, втративши все.