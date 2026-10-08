Бритни Спирс показала своих взрослых сыновей: как они выглядят (фото)

Певица Бритни Спирс сделала редкое семейное фото со своими сыновьями во время поездки в парк развлечений "Долливуд".

44-летняя поп-звезда опубликовала в Instagram фотографии, запечатлевшие особые моменты их совместного дня.

Бритни Спирс показала своих сыновей

Вместе с исполнительницей хита "Baby One More Time" были её дети: 21-летний Шон Престон и 20-летний Джейден, которых она родила в браке с бывшим мужем Кевином Федерлайном.

На одном из снимков Спирс радостно улыбается, стоя между двумя сыновьями, которые значительно выше её; фото сделано на фоне вывески "Долливуд".

Певица выбрала непринуждённый образ: защитную маску, рубашку в красную полоску и светло-голубую юбку.

Её светлые волосы были уложены в простую прическу, а глаза скрывали стильные солнцезащитные очки, ведь день был солнечным.

Видео дня

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Instagram

Шон Престон и Джейден также выбрали повседневный стиль: простые белые футболки и удобные брюки для посещения парка развлечений в городе Пиджен-Фордж, штат Теннесси.

В подписи к посту Спирс написала: "Ого-го!!! Я и не подозревала, что такое место существует — здесь невероятно круто и увлекательно. Но очень жарко, а юбка мне велика… семейные прогулки!!! "Долливуд" — просто великолепен!!!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сыновья Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден, обиделись на мать и считают её поведение предательством.

Певица рассталась с правами на весь свой музыкальный каталог.

Звезда рассказала о неудачном свидании. Она пошла на встречу с "ужасным" парнем в суши-бар.