Бритни Спирс показала своих взрослых сыновей: как они выглядят (фото)
Певица Бритни Спирс сделала редкое семейное фото со своими сыновьями во время поездки в парк развлечений "Долливуд".
44-летняя поп-звезда опубликовала в Instagram фотографии, запечатлевшие особые моменты их совместного дня.
Бритни Спирс показала своих сыновей
Вместе с исполнительницей хита "Baby One More Time" были её дети: 21-летний Шон Престон и 20-летний Джейден, которых она родила в браке с бывшим мужем Кевином Федерлайном.
На одном из снимков Спирс радостно улыбается, стоя между двумя сыновьями, которые значительно выше её; фото сделано на фоне вывески "Долливуд".
Певица выбрала непринуждённый образ: защитную маску, рубашку в красную полоску и светло-голубую юбку.
Её светлые волосы были уложены в простую прическу, а глаза скрывали стильные солнцезащитные очки, ведь день был солнечным.
Шон Престон и Джейден также выбрали повседневный стиль: простые белые футболки и удобные брюки для посещения парка развлечений в городе Пиджен-Фордж, штат Теннесси.
В подписи к посту Спирс написала: "Ого-го!!! Я и не подозревала, что такое место существует — здесь невероятно круто и увлекательно. Но очень жарко, а юбка мне велика… семейные прогулки!!! "Долливуд" — просто великолепен!!!"
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Сыновья Бритни Спирс, Шон Престон и Джейден, обиделись на мать и считают её поведение предательством.
- Певица рассталась с правами на весь свой музыкальный каталог.
Звезда рассказала о неудачном свидании. Она пошла на встречу с "ужасным" парнем в суши-бар.